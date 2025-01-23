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Атаки дронів створюють фінансовий тиск, — командир служби БпЛА

23 січня 2025 11:37
Євгенія Брюховецька - редактор
В ЗСУ повідомили, що дронові атаки створюють постійний тиск
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Армія Inform
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська щоночі здійснюють атаки України за допомогою дронів. Через це для захисту цивільних об'єктів доводиться відтягувати Сили ППО з фронту.

Про це повідомив командир окремої служби БпЛА Української добровольчої армії Ашот Арутюнян в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 23 січня.

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За словами Арутюняна, атаки дронів впливають на суспільно-політичну ситуацію, бо люди дуже втомлюються від цих постійних повітряних атак та прильотів.

"Люди до цього звикають, а країна вимушена відтягувати Сили ППО з фронту, аби оберігати об'єкти цивільної інфраструктури", — зазначив він.

Військовий зауважив, що це постійний фінансовий тиск на Сили оборони. Бо якщо з фронту відтягнути мобільні групи, то він "оголюється". Військові могли б збивати дрони ближче до лінії зіткнення, але вони летять не тим маршрутом та на великій висоті.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Запоріжжя дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу загинула людина та ще 26 поранені.

Загалом сьогодні Повітряні сили збили 57 дронів в небі над Україною та ще 27 були локаційно втрачені.

ППО дрони війна в Україні атака фронт БпЛА

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