В ВСУ сообщили, что дроновые атаки создают постоянное давление

Атаки дронов создают финансовое давление, — командир службы БпЛА
Российские войска каждую ночь осуществляют атаки Украины с помощью дронов. Из-за этого для защиты гражданских объектов приходится оттягивать Силы ПВО с фронта.
Об этом сообщил командир отдельной службы БпЛА Украинской добровольческой армии Ашот Арутюнян в эфире Ранок.LIVE в четверг, 23 января.
Влияние дроновых атак на фронт
По словам Арутюняна, атаки дронов влияют на общественно-политическую ситуацию, потому что люди очень устают от этих постоянных воздушных атак и прилетов.
"Люди к этому привыкают, а страна вынуждена оттягивать Силы ПВО с фронта, чтобы оберегать объекты гражданской инфраструктуры", — отметил он.
Военный отметил, что это постоянное финансовое давление на Силы обороны. Потому что если с фронта оттянуть мобильные группы, то он "оголяется". Военные могли бы сбивать дроны ближе к линии соприкосновения, но они летят не тем маршрутом и на большой высоте.
Напомним, ночью Россия атаковала Запорожье дронами и ракетами. В результате обстрела погиб человек и еще 26 ранены.
В целом сегодня Воздушные силы сбили 57 дронов в небе над Украиной и еще 27 были локационно потеряны.
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