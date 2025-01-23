В ВСУ сообщили, что дроновые атаки создают постоянное давление

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Армия Информ

Российские войска каждую ночь осуществляют атаки Украины с помощью дронов. Из-за этого для защиты гражданских объектов приходится оттягивать Силы ПВО с фронта.

Об этом сообщил командир отдельной службы БпЛА Украинской добровольческой армии Ашот Арутюнян в эфире Ранок.LIVE в четверг, 23 января.

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По словам Арутюняна, атаки дронов влияют на общественно-политическую ситуацию, потому что люди очень устают от этих постоянных воздушных атак и прилетов.

"Люди к этому привыкают, а страна вынуждена оттягивать Силы ПВО с фронта, чтобы оберегать объекты гражданской инфраструктуры", — отметил он.

Военный отметил, что это постоянное финансовое давление на Силы обороны. Потому что если с фронта оттянуть мобильные группы, то он "оголяется". Военные могли бы сбивать дроны ближе к линии соприкосновения, но они летят не тем маршрутом и на большой высоте.

Напомним, ночью Россия атаковала Запорожье дронами и ракетами. В результате обстрела погиб человек и еще 26 ранены.

В целом сегодня Воздушные силы сбили 57 дронов в небе над Украиной и еще 27 были локационно потеряны.