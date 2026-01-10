У ЗСУ створюють окрему IT-вертикаль — фахівці з цифровізації працюватимуть на всіх рівнях

"Айтівці" в кожному батальйоні — Міноборони запускає реформу ЗСУ
Міноборони запускає масштабну цифрову реформу українського війська. В ЗСУ планується створити окрему IT-вертикаль, а перші 46 вакансій вже відкривають у Держспецтрансслужбі.
Про це повідомляється на сайті Міноборони.
Чим займатимуться IT-фахівці в армії
Це не про "налаштування принтерів". Завдання нових кадрів — бути архітекторами змін на місцях. Їхні ключові функції:
- впроваджувати цифрові системи у бойових підрозділах;
- збирати фідбек від солдатів і передавати "нагору" реальні потреби фронту;
- формувати IT-культуру у війську.
Отже профільні фахівці з'являться всюди — від Генерального штабу до окремого батальйону на передовій. Пілотним майданчиком стала Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ). Там уже затвердили нову штатну структуру.
Вже у січні в ДССТ планують створити 46 IT-посад. Згодом ця практика пошириться на всі роди та види військ. Офіцери з цифрової трансформації стануть нормою, а не винятком.
Заступниця Міністра оборони Оксана Ферчук пояснила логіку реформи. Головна мета — ефективність.
"Ми прагнемо, щоб досвідчені спеціалісти працювали у війську на ролях, які відповідають їхній професійній компетенції", — наголосила посадовиця.
Де шукати роботу в ЗСУ
Процес набору вже стартував. Вакансії керівників підрозділів цифрової трансформації стратегічного рівня відкриті. Подати заявку можна через офіційного партнера Міноборони — платформу Lobby X.
