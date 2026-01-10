Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка "Айтівці" в кожному батальйоні — Міноборони запускає реформу ЗСУ

"Айтівці" в кожному батальйоні — Міноборони запускає реформу ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 07:30
У ЗСУ створюють окрему IT-вертикаль — фахівці з цифровізації працюватимуть на всіх рівнях
Машину українських саперів. Фото: ДССТ

Міноборони запускає масштабну цифрову реформу українського війська. В ЗСУ планується створити окрему IT-вертикаль, а перші 46 вакансій вже відкривають у Держспецтрансслужбі.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

Реклама
Читайте також:

Чим займатимуться IT-фахівці в армії

Це не про "налаштування принтерів". Завдання нових кадрів — бути архітекторами змін на місцях. Їхні ключові функції:

  • впроваджувати цифрові системи у бойових підрозділах;
  • збирати фідбек від солдатів і передавати "нагору" реальні потреби фронту;
  • формувати IT-культуру у війську.

Отже профільні фахівці з'являться всюди — від Генерального штабу до окремого батальйону на передовій. Пілотним майданчиком стала Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ). Там уже затвердили нову штатну структуру.

Вже у січні в ДССТ планують створити 46 IT-посад. Згодом ця практика пошириться на всі роди та види військ. Офіцери з цифрової трансформації стануть нормою, а не винятком.

Заступниця Міністра оборони Оксана Ферчук пояснила логіку реформи. Головна мета — ефективність.

"Ми прагнемо, щоб досвідчені спеціалісти працювали у війську на ролях, які відповідають їхній професійній компетенції", — наголосила посадовиця.

Де шукати роботу в ЗСУ

Процес набору вже стартував. Вакансії керівників підрозділів цифрової трансформації стратегічного рівня відкриті. Подати заявку можна через офіційного партнера Міноборони — платформу Lobby X.

Раніше ми розповідали, які види допомоги від держави отримають військовослужбовці у 2026 році. 

Також дізнавайтеся, які знижки для бійців ЗСУ діють у січні. 

Міноборони ЗСУ армія реформа цифровізація
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації