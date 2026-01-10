Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика "ИТ-шники" в каждом батальоне — Минобороны запускает реформу ВСУ

"ИТ-шники" в каждом батальоне — Минобороны запускает реформу ВСУ

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 07:30
В ВСУ создают отдельную IT-вертикаль — специалисты по цифровизации будут работать на всех уровнях
Машину украинских саперов. Фото: ГССТ

Минобороны запускает масштабную цифровую реформу украинского войска. В ВСУ планируется создать отдельную IT-вертикаль, а первые 46 вакансий уже открывают в Госспецтрансслужбе.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Реклама
Читайте также:

Чем будут заниматься IT-специалисты в армии

Это не про "настройку принтеров". Задача новых кадров — быть архитекторами изменений на местах. Их ключевые функции:

  • внедрять цифровые системы в боевых подразделениях;
  • собирать фидбек от солдат и передавать "наверх" реальные потребности фронта;
  • формировать IT-культуру в войске.

Так что профильные специалисты появятся везде — от Генерального штаба до отдельного батальона на передовой. Пилотной площадкой стала Государственная специальная служба транспорта (ГССТ). Там уже утвердили новую штатную структуру.

Уже в январе в ГССТ планируют создать 46 IT-должностей. Впоследствии эта практика распространится на все рода и виды войск. Офицеры по цифровой трансформации станут нормой, а не исключением.

Заместитель Министра обороны Оксана Ферчук объяснила логику реформы. Главная цель — эффективность.

"Мы хотим, чтобы опытные специалисты работали в армии на ролях, которые соответствуют их профессиональной компетенции", — подчеркнула чиновница.

Где искать работу в ВСУ

Процесс набора уже стартовал. Вакансии руководителей подразделений цифровой трансформации стратегического уровня открыты. Подать заявку можно через официального партнера Минобороны — платформу Lobby X.

Ранее мы рассказывали, какие виды помощи от государства получат военнослужащие в 2026 году.

Также узнавайте, какие скидки для бойцов ВСУ действуют в январе.

Минобороны ВСУ армия реформа цифровизация
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации