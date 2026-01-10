В ВСУ создают отдельную IT-вертикаль — специалисты по цифровизации будут работать на всех уровнях

"ИТ-шники" в каждом батальоне — Минобороны запускает реформу ВСУ
Минобороны запускает масштабную цифровую реформу украинского войска. В ВСУ планируется создать отдельную IT-вертикаль, а первые 46 вакансий уже открывают в Госспецтрансслужбе.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Чем будут заниматься IT-специалисты в армии
Это не про "настройку принтеров". Задача новых кадров — быть архитекторами изменений на местах. Их ключевые функции:
- внедрять цифровые системы в боевых подразделениях;
- собирать фидбек от солдат и передавать "наверх" реальные потребности фронта;
- формировать IT-культуру в войске.
Так что профильные специалисты появятся везде — от Генерального штаба до отдельного батальона на передовой. Пилотной площадкой стала Государственная специальная служба транспорта (ГССТ). Там уже утвердили новую штатную структуру.
Уже в январе в ГССТ планируют создать 46 IT-должностей. Впоследствии эта практика распространится на все рода и виды войск. Офицеры по цифровой трансформации станут нормой, а не исключением.
Заместитель Министра обороны Оксана Ферчук объяснила логику реформы. Главная цель — эффективность.
"Мы хотим, чтобы опытные специалисты работали в армии на ролях, которые соответствуют их профессиональной компетенции", — подчеркнула чиновница.
Где искать работу в ВСУ
Процесс набора уже стартовал. Вакансии руководителей подразделений цифровой трансформации стратегического уровня открыты. Подать заявку можно через официального партнера Минобороны — платформу Lobby X.
