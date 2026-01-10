В ВСУ создают отдельную IT-вертикаль — специалисты по цифровизации будут работать на всех уровнях

Машину украинских саперов. Фото: ГССТ

Минобороны запускает масштабную цифровую реформу украинского войска. В ВСУ планируется создать отдельную IT-вертикаль, а первые 46 вакансий уже открывают в Госспецтрансслужбе.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Чем будут заниматься IT-специалисты в армии

Это не про "настройку принтеров". Задача новых кадров — быть архитекторами изменений на местах. Их ключевые функции:

внедрять цифровые системы в боевых подразделениях;

собирать фидбек от солдат и передавать "наверх" реальные потребности фронта;

формировать IT-культуру в войске.

Так что профильные специалисты появятся везде — от Генерального штаба до отдельного батальона на передовой. Пилотной площадкой стала Государственная специальная служба транспорта (ГССТ). Там уже утвердили новую штатную структуру.

Уже в январе в ГССТ планируют создать 46 IT-должностей. Впоследствии эта практика распространится на все рода и виды войск. Офицеры по цифровой трансформации станут нормой, а не исключением.

Заместитель Министра обороны Оксана Ферчук объяснила логику реформы. Главная цель — эффективность.

"Мы хотим, чтобы опытные специалисты работали в армии на ролях, которые соответствуют их профессиональной компетенции", — подчеркнула чиновница.

Где искать работу в ВСУ

Процесс набора уже стартовал. Вакансии руководителей подразделений цифровой трансформации стратегического уровня открыты. Подать заявку можно через официального партнера Минобороны — платформу Lobby X.

