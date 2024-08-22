Адвокат пояснив, яке покарання за ігнорування військового обліку чекатиме на 16-річних

Військовозобов'язані чоловіки біля ТЦК. Фото: breaking.znaj.ua

Згідно із чинним законодавством, стати на військовий облік має кожний український юнак, якому виповнилося 16 років. Ця процедура є обов'язковою, тож нехтування нею матиме певні юридичні наслідки.

Про це в коментарі для РБК-Україна в середу, 21 серпня, розповів адвокат Дмитро Франчук.

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Експерт зазначив, що реєстрація у ТЦК є обов'язковою вимогою для всіх 16-річних юнаків-українців. Ця процедура включає проходження медичного огляду та реєстрацію особистих даних призовника.

За ігнорування військового обліку передбачено адміністративне стягнення, тобто штраф, розмір якого в залежності від обставин може бути різним. Відповідальність за підлітка нестимуть його батьки або опікуни.

Чи можуть 16-річного юнака, який не став на військовий облік, не випустити за кордон

За словами Франчука, відсутність взяття на військовий облік не створює перешкод для виїзду за кордон лише для неповнолітніх порушників. Після того, як юнакові виповниться 18 років, його неперебування на військового обліку може розцінюватися як ухилення від військової служби. У такому разі на призовника можуть чекати серйозні обмеження щодо можливості виїжджати за межі України.

Як стати на військовий облік 16-річним

Аби зареєструвати свої дані у військкоматі, потрібно звернутися до ТЦК за місцем проживання, а також пройти медичний огляд для визначення придатності або непридатності до служби.

"Результати огляду, а також інші особисті дані призовника заносяться до військово-облікових документів. Ці дані зберігаються та використовуються для подальших призовних заходів", — пояснив Франчук.