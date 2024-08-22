Адвокат объяснил, какое наказание за игнорирование военного учета будет ждать 16-летних

Военнообязанные мужчины возле ТЦК. Фото: breaking.znaj.ua

Согласно действующему законодательству, стать на военный учет должен каждый украинский юноша, которому исполнилось 16 лет. Эта процедура обязательна, поэтому пренебрежение ею будет иметь определенные юридические последствия.

Об этом в комментарии РБК-Украина в среду, 21 августа, рассказал адвокат Дмитрий Франчук.

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Эксперт отметил, что регистрация в ТЦК является обязательным требованием для всех 16-летних юношей-украинцев. Эта процедура включает в себя прохождение медицинского осмотра и регистрацию личных данных призывника.

За игнорирование военного учета предусмотрено административное взыскание, то есть штраф, размер которого в зависимости от обстоятельств может быть разным. Ответственность за подростка будут нести его родители или опекуны.

Могут ли 16-летнего юношу, который не стал на военный учет, не выпустить за границу

По словам Франчука, отсутствие взятия на военный учет не создает препятствий для выезда за границу только для несовершеннолетних нарушителей. После того, как молодому человеку исполнится 18 лет, его несостояние на военном учете может расцениваться как уклонение от военной службы. В таком случае призывника могут ожидать серьезные ограничения касательно возможности выезжать за пределы Украины.

Как стать на военный учет 16-летним

Чтобы зарегистрировать свои данные в военкомате, следует обратиться в ТЦК по месту жительства, а также пройти медицинское освидетельствование для определения пригодности или непригодности к службе.

"Результаты осмотра, а также другие личные данные призывника заносятся в военно-учетные документы. Эти данные хранятся и используются для дальнейших призывных мер", — пояснил Франчук.