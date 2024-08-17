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Адвокат пояснив, чи можуть відібрати житло за несплату військовозобов'язаними штрафів ТЦК

17 серпня 2024 18:34
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
ТЦК можуть відібрати житло за несплату штрафів
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП/Facebook
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних громадян до лав Збройних сил. Якщо котрийсь з них, не з'явившись по повістці, не буде оплачувати штрафи, накладені територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, то у такої людини можуть відібрати житло.

Про це повідомив адвокат Дмитро Дончак.

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Дончак пояснив, що для конфіскації житла сума несплачених штрафів має перевищувати 160 тисяч гривень. Крім того, це житло не може бути єдиним, наявним в власності громадянина.

Адвокат нагадав, що штраф за неоновлення військово-облікових даних становить від 17 до 25 тисяч гривень.

"Але один тільки факт неоновлення даних ще не означає, що Ви повинні сплатити штраф: для початку, ТЦК повинні винести постанову про накладення штрафу, і при цьому "вкластися" в тримісячний строк з моменту вчинення правопорушення", — підкреслив юрист.

Тож, якщо до 17 жовтня не з’явиться відповідна постанова ТЦК, оштрафувати громадянина буде неможливо.

Дончак також прокоментував можливість відібрати за борги нерухомість, яка належить громадянину, що порушив умови військового обліку.

"Теоретично це можливо, але на практиці потрібно виконати дуже багато умов. По-перше, ваш борг повинен перевищувати 20 мінімальних зарплат, що на сьогодні становить 160 тисяч гривень. По-друге, заборонено відчужувати єдине житло боржника", — зазначив юрист.

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ЗСУ Україна штрафи економіка мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані

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