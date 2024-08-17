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Адвокат объяснил, могут ли отобрать жилье за неуплату военнообязанными штрафов ТЦК

17 августа 2024 18:34
Дмитрий Галушка - Редактор
ТЦК могут отобрать жилье за неуплату штрафов
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: Львовский областной ТЦК и СП/Facebook
Дмитрий Галушка - Редактор

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан в ряды Вооруженных сил. Если кто-то из них, не явившись по повестке, не будет оплачивать штрафы, наложенные территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, то у такого человека могут отобрать жилье.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Дончак.

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Дончак объяснил, что для конфискации жилья сумма неуплаченных штрафов должна превышать 160 тысяч гривен. Кроме того, это жилье не может быть единственным, имеющимся в собственности гражданина.

Адвокат напомнил, что штраф за необновление военно-учетных данных составляет от 17 до 25 тысяч гривен.

"Но один только факт необновления данных еще не означает, что Вы должны оплатить штраф: для начала ТЦК должны вынести постановление о наложении штрафа, и при этом "уложиться" в трехмесячный срок с момента совершения правонарушения", — подчеркнул юрист.

Так что, если до 17 октября не появится соответствующее постановление ТЦК, оштрафовать гражданина будет невозможно.

Дончак также прокомментировал возможность отобрать за долги недвижимость, принадлежащую гражданину, нарушившего условия военного учета.

"Теоретически это возможно, но на практике нужно выполнить очень много условий. Во-первых, ваш долг должен превышать 20 минимальных зарплат, что на сегодняшний день составляет 160 тысяч гривен. Во-вторых, запрещено отчуждать единственное жилье должника", — отметил юрист.

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