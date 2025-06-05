ВЛК до 5 червня — адвокат пояснив хто не буде мати штраф

Військовослужбовці. Фото: скриншот Суспільне

Сам факт того, що є великі черги до військово-лікарської комісії (ВЛК) не є виправданням для ухилення від проходження медогляду. Якщо призовник не здійснив жодних активних дій, навіть за наявності направлення, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила адвокатка Жанна Грушко.

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За словами адвокатки, ухилення від проходження ВЛК без жодних кроків з боку призовника — це вже адміністративне правопорушення.

Грушко нагадала, що ще з 12 лютого 2025 року діє норма, яка дозволяє продовжити строк для проходження ВЛК для осіб, які мали статус обмежено придатних до 4 травня 2024 року. Для них процедура передбачає повторну комісію, яка часто змінює статус, наприклад, на придатний до служби в тилу, в ТЦК чи в навчальних центрах. Натомість ті, хто вже проходив медогляд за новими правилами, повторного проходження наразі не потребують.

Водночас вона акцентувала: навіть якщо особа отримала направлення, але не розпочала процедуру ВЛК, тобто не пройшла бодай одного лікаря, її можуть оштрафувати. Черги у кількасот людей не звільняють від відповідальності, якщо не було хоча б мінімального кроку до проходження огляду.

"Коли ми бачимо зараз під дверима ВЛК по 300-400 людей, які перебувають в чергах, то незалежно від того, що ти взяв направлення на проходження ВЛК, але не почав його проходити, то це вже фактично склад адміністративного правопорушення і є можливість притягнути тебе до відповідальності, бо ти не вчинив активні дії на проходження", — заявила адвокатка.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили, який відсоток людей, які мали статус обмежено-придатних, виявилися справді непридатними до служби.

Також у Мін'юсті пояснили, як оскаржити некоректний висновок ВЛК.