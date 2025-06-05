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Адвокат объяснила, когда направление на ВВК не спасет от штрафа

5 июня 2025 12:45
Анастасия Постоенко - Редактор
ВВК до 5 июня — адвокат объяснил кто не будет иметь штраф
Военнослужащие военнослужащие. Фото: скриншот Общественное
Анастасия Постоенко - Редактор

Сам факт того, что есть большие очереди в военно-врачебную комиссию(ВВК) не является оправданием для уклонения от прохождения медосмотра. Если призывник не совершил никаких активных действий, даже при наличии направления, его могут привлечь к административной ответственности.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила адвокат Жанна Грушко.

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По словам адвоката, уклонение от прохождения ВВК без всяких шагов со стороны призывника - это уже административное правонарушение.

Грушко напомнила, что еще с 12 февраля 2025 года действует норма, которая позволяет продлить срок для прохождения ВВК для лиц, которые имели статус ограниченно годных до 4 мая 2024 года. Для них процедура предусматривает повторную комиссию, которая часто меняет статус, например, на годный к службе в тылу, в ТЦК или в учебных центрах. Зато те, кто уже проходил медосмотр по новым правилам, в повторном прохождении пока не нуждаются.

Вместе с тем она акцентировала: даже если человек получил направление, но не начал процедуру ВВК, то есть не прошел хотя бы одного врача, его могут оштрафовать. Очереди в несколько сотен человек не освобождают от ответственности, если не было хотя бы минимального шага к прохождению осмотра.

"Когда мы видим сейчас под дверью ВВК по 300-400 человек, которые находятся в очередях, то независимо от того, что ты взял направление на прохождение ВВК, но не начал его проходить, то это уже фактически состав административного правонарушения и есть возможность привлечь тебя к ответственности, потому что ты не совершил активные действия на прохождение", — заявила адвокат.

Напомним, в Минобороны сообщили, какой процент людей, которые имели статус ограниченно-пригодных, оказались действительно непригодными к службе.

Также в Минюсте объяснили, как обжаловать некорректное заключение ВВК.

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