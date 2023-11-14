Щоб правити вічно — Путін посилив контроль над ЗМІ на час виборів президента РФ

Президент РФ Володимир Путін. Фото: REUTERS/Turar Kazangapov

Російський диктатор Володимир Путін затвердив поправки до закону щодо виборів президента в країні. Через це слідкувати за фальсифікаціями представникам ЗМІ буде ще складніше.

Про це йдеться на офіційному сайті правових актів РФ.

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Як це вплине на роботу ЗМІ

Зазначається, що через ухвалення таких поправок ускладнюється робота журналістів. Тож після такого рішення на засідання виборчих комісій будуть допускати лише тих представників ЗМІ, які офіційно працевлаштовані в редакціях зареєстрованих медіа.

"Знімати фото і відео зможуть тільки ті особи, які "мають право згідно із законодавством РФ", а сама зйомка не повинна порушувати таємницю голосування і конфіденційність персональних даних у документах", — йдеться у поправках.

Які ще заборони почнуть діяти

Також забороняється зйомка у дільничих виборчих комісіях, які знаходяться у військових частинах. Там таку роботу можуть проводити тільки представники заздалегідь акредитованих ЗМІ разом з погодженням від керівництва тієї чи іншої частини.

За інформацією російських видань, вводиться заборона і на агітацію на всіх заблокованих ресурсах.

Крім того, проведення виборів у регіонах (разом з окупованими територіями України), в яких діє воєнний стан, "можливе за підсумками консультацій ЦВК РФ із Міноборони, ФСБ і главою відповідного регіону".

Зазначимо, що вибори президента РФ заплановані на березень 2024 року.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни наголошували, що Володимир Путін уникатиме обговорення війни в Україні у своїй президентській кампанії 2024 року, оскільки це може збільшити подальші інформаційні витрати Москви. Він зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу.