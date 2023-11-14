Щоб правити вічно — Путін посилив контроль над ЗМІ на час виборів президента РФ
Російський диктатор Володимир Путін затвердив поправки до закону щодо виборів президента в країні. Через це слідкувати за фальсифікаціями представникам ЗМІ буде ще складніше.
Про це йдеться на офіційному сайті правових актів РФ.
Як це вплине на роботу ЗМІ
Зазначається, що через ухвалення таких поправок ускладнюється робота журналістів. Тож після такого рішення на засідання виборчих комісій будуть допускати лише тих представників ЗМІ, які офіційно працевлаштовані в редакціях зареєстрованих медіа.
"Знімати фото і відео зможуть тільки ті особи, які "мають право згідно із законодавством РФ", а сама зйомка не повинна порушувати таємницю голосування і конфіденційність персональних даних у документах", — йдеться у поправках.
Які ще заборони почнуть діяти
Також забороняється зйомка у дільничих виборчих комісіях, які знаходяться у військових частинах. Там таку роботу можуть проводити тільки представники заздалегідь акредитованих ЗМІ разом з погодженням від керівництва тієї чи іншої частини.
За інформацією російських видань, вводиться заборона і на агітацію на всіх заблокованих ресурсах.
Крім того, проведення виборів у регіонах (разом з окупованими територіями України), в яких діє воєнний стан, "можливе за підсумками консультацій ЦВК РФ із Міноборони, ФСБ і главою відповідного регіону".
Зазначимо, що вибори президента РФ заплановані на березень 2024 року.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни наголошували, що Володимир Путін уникатиме обговорення війни в Україні у своїй президентській кампанії 2024 року, оскільки це може збільшити подальші інформаційні витрати Москви. Він зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу.
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