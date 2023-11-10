Єрмак назвав чотири умови для проведення виборів під час війни

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: Мосейчук+

Під час повномасштабного вторгнення вибори в Україні можуть відбутися за чотирьох умов, які висунув Президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, він не тримається за владу.

Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі авторського проєкту "Мосейчук+".

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Бачення виборів під час війни

Він зазначив, що не чув жодних розмов про те, що вони до чогось підштовхували, про примусове проведення виборів він теж не чув.

"Ставлять питання — як ви до цього ставитесь, що ви думаєте? Говорять про те, що є різні досвіди — Америка мала вибори навіть під час війни", — пояснив Єрмак.

Він нагадав слова Володимира Зеленського про те, що він не тримається за владу, тому готовий до виборів в будь-який момент, який затверджений законом.

Питання, які треба вирішити для проведення виборів

Чотири умови, за яких можуть пройти вибори під час війни:

Щоб ці вибори були визнані світом як демократичні.

Щоб кожен з наших героїв, які захищають нас, мав право і можливість проголосувати.

Щоб кожна людина, яка тимчасово виїхала за кордон, мала можливість проголосувати.

І четверту умову він оголосив окремо:

"(Президент. — Ред.) не збирається використовувати гроші нашої країни, яких нам не вистачає для зброї, для підтримки економіки, виплати пенсій, для соціальної сфери, на вибори", — зауважив Єрмак.

Голова ОП додав, що якщо партнери України будуть готові допомогти вирішити всі ці чотири питання, то президент готовий на це.

Нагадаємо, один з аргументів проти проведення виборів під час війни — неможливість убезпечити виборців на дільницях. Через небезпеку власному життю громадяни підписують відповідну петицію до президента, в якій просять не проводити вибори. Як держава може гарантувати виборцям безпеку під час проведення виборів, Новини.LIVE розповів юрист Ігор Ясько.