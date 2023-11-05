Поліція та журналісти зафіксували 600 порушень під час місцевих виборів у Молдові

Комісія підраховує виборчі бюлетені. Фото: Центр досліджень армії

У Молдові сьогодні, 5 листопада, обирають 898 мерів і 11 058 членів місцевих рад. Щоб вибори визнали дійсними, необхідно, щоб у них узяла участь щонайменше чверть від кількості виборців, занесених до виборчих списків у кожному виборчому окрузі. Спостерігачі, поліція та журналісти вже зафіксували серію порушень під час місцевих виборів у Молдові.

Про це повідомляє Newsmaker.

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Порушення під час місцевих виборів у Молдові

Спостерігачі організації Promo-LEX заявили, що зареєстрували понад 600 різних порушень. Це значно більше, ніж на попередніх виборах.

Серед наявних порушень, стало відомо про 22 випадки помилок у виборчих списках, переривання зйомки на виборчих дільницях, агітація, організований підвіз виборців, 45 інцидентів порушення таємниці голосування, а саме фотографування бюлетеня.

У Генеральному інспектораті поліції повідомили про крадіжку бюлетеня у Кишиневі. Чоловіка, що скоїв порушення вже затримала поліція. Було також зафіксовано інциденти незаконної агітації та фотографування бюлетенів, за що може бути накладений штраф від 300 до 2,5 тисяч леїв, це близько 5 тисяч гривень.

Виникли ситуації, коли виборці у Кишиневі скаржилися, що не знайшли себе у списках на дільниці, де вони зареєстровані. Також у столиці Молдови повідомляли про СМС-розсилку з іноземного номера з агітацією проти чинного мера Іона Чебана.

У місті Бєльци кандидат від "Нашої Партії" Александр Петков звернувся до поліції через розсилку СМС-повідомлень з агітацією про нього, що надійшла з австрійського номера і до якої кандидат і партія, за його словами, не мають жодного відношення. Петков переконаний, що розсилку організував хтось із політичних опонентів з метою дискредитувати його.

У Центральній виборчій комісії вже, що у 820 із 898 населених пунктів країни вибори добігли свого завершення.

Нагадаємо, для того, щоб вибори в Молдові визнали дійсними, необхідно, щоб у них взяла участь щонайменше 1/4 від кількості виборців, занесених до списків у кожному окрузі. У тих населених пунктах, де жоден кандидат у мери не набере понад 50% голосів, організовують другий тур виборів.