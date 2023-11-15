Окупанти готують чергове хорор-фентезі, — Федоров про вибори Путіна на ТОТ
Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як російські загарбники готуються до президентських виборів на тимчасово окупованих українських територіях. За його словами, це буде "чергове хорор-фентезі".
Про це Іван Федоров повідомив в Telegram.
Що відомо про підготовку до виборів Путіна на ТОТ
"Ра*исти готують чергове хорор-фентезі — вибори диктатора. Локація: вигадана реальність, де окуповані території називають "новими регіонами", — розповів Федоров.
За його словами, це фейкове голосування без права справжнього вибору, спрямоване на пропаганду "любові" до російського диктатора.
"Умови: на "виборах" не можна робити фото, бути присутніми на засіданні виборчкому, правила "голосування" і "підрахунку" встановлюватимуть на ходу. Задача: намалювати явку і надвисоку підтримку, щоб ніхто не дізнався, що люди ненавидять диктатора й окупаційний режим", — зазначив мер Мелітополя.
Він наголосив, що героями "цієї страшної казки" є українці — "ув'язнені найбільшої в'язниці світу, в яку перетворилися ТОТ".
Також Федоров додав, що південь чекає на звільнення з лап ворога.
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін затвердив поправки до закону щодо виборів президента в країні. Через це слідкувати за фальсифікаціями представникам ЗМІ буде ще складніше.
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