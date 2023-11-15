Окупанти готують чергове хорор-фентезі, — Федоров про вибори Путіна на ТОТ

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як російські загарбники готуються до президентських виборів на тимчасово окупованих українських територіях. За його словами, це буде "чергове хорор-фентезі".

Про це Іван Федоров повідомив в Telegram.

Читайте також:

Що відомо про підготовку до виборів Путіна на ТОТ

"Ра*исти готують чергове хорор-фентезі — вибори диктатора. Локація: вигадана реальність, де окуповані території називають "новими регіонами", — розповів Федоров.

За його словами, це фейкове голосування без права справжнього вибору, спрямоване на пропаганду "любові" до російського диктатора.

"Умови: на "виборах" не можна робити фото, бути присутніми на засіданні виборчкому, правила "голосування" і "підрахунку" встановлюватимуть на ходу. Задача: намалювати явку і надвисоку підтримку, щоб ніхто не дізнався, що люди ненавидять диктатора й окупаційний режим", — зазначив мер Мелітополя.

Він наголосив, що героями "цієї страшної казки" є українці — "ув'язнені найбільшої в'язниці світу, в яку перетворилися ТОТ".

Також Федоров додав, що південь чекає на звільнення з лап ворога.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу міського голови Мелітополя Івана Федорова

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін затвердив поправки до закону щодо виборів президента в країні. Через це слідкувати за фальсифікаціями представникам ЗМІ буде ще складніше.