Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Вибори arrow Окупанти готують чергове хорор-фентезі, — Федоров про вибори Путіна на ТОТ arrow

Окупанти готують чергове хорор-фентезі, — Федоров про вибори Путіна на ТОТ

15 листопада 2023 01:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупанти готують чергове хорор-фентезі, — Федоров про вибори Путіна на ТОТ
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, як російські загарбники готуються до президентських виборів на тимчасово окупованих українських територіях. За його словами, це буде "чергове хорор-фентезі".

Про це Іван Федоров повідомив в Telegram.

Читайте також:

Що відомо про підготовку до виборів Путіна на ТОТ

"Ра*исти готують чергове хорор-фентезі — вибори диктатора. Локація: вигадана реальність, де окуповані території називають "новими регіонами", — розповів Федоров.

За його словами, це фейкове голосування без права справжнього вибору, спрямоване на пропаганду "любові" до російського диктатора.

"Умови: на "виборах" не можна робити фото, бути присутніми на засіданні виборчкому, правила "голосування" і "підрахунку" встановлюватимуть на ходу. Задача: намалювати явку і надвисоку підтримку, щоб ніхто не дізнався, що люди ненавидять диктатора й окупаційний режим", — зазначив мер Мелітополя.

Він наголосив, що героями "цієї страшної казки" є українці — "ув'язнені найбільшої в'язниці світу, в яку перетворилися ТОТ".

Також Федоров додав, що південь чекає на звільнення з лап ворога.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу міського голови Мелітополя Івана Федорова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу міського голови Мелітополя Івана Федорова

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін затвердив поправки до закону щодо виборів президента в країні. Через це слідкувати за фальсифікаціями представникам ЗМІ буде ще складніше. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі