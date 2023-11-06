Дуда доручив чинному прем'єр-міністру Польщі формувати уряд

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Президент Польщі Анджей Дуда доручив формування нового уряду чинному прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому. Таке рішення було ухвалено внаслідок парламентських виборів 15 жовтня, де партія прем'єра отримала найбільше голосів.

Про це Дуда повідомив у вечірньому зверненні до громадян, передає кореспондент "Європейської правди".

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За словами польського президента, він ухвалив рішення доручити формування уряду спершу саме Моравецькому як представнику партії, що отримала найбільшу кількість голосів на виборах, "після спокійного аналізу та консультацій".

"Таким чином, я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою фракція-переможець першою отримує можливість сформувати уряд", — зазначив Дуда.

Крім того, президент Польщі заявив, що запропонує Сейму призначити своїм спікером Марека Савіцького з Польської народної партії, який обирається до парламенту понад 30 років.

Питання призначення спікера й прем'єра нижня палата парламенту Польщі має розглянути на першому засіданні 13 листопада.

Нагадаємо, у Молдові обирають 898 мерів і 11 058 членів місцевих рад. Щоб вибори визнали дійсними, необхідно, щоб у них узяла участь щонайменше чверть від кількості виборців, занесених до виборчих списків у кожному виборчому окрузі. Спостерігачі, поліція та журналісти вже зафіксували серію порушень під час місцевих виборів у Молдові.

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