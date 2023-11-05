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Байден відстає від Трампа у виборах президента — у США провели опитування

5 листопада 2023 17:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Байден відстає від Трампа у виборах президента — у США провели опитування
Джо Байден і Дональд Трамп. Фото: zn.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

За результатами опитувань, Президент Байден відстає від Дональда Трампа у виборах на пост президента наступного року. Джо Байден набирав менше голосів у 5 з 6 найважливіших штатів, саме вони вирішують по факту, хто ж стане президентом. 

Про це повідомляє The New York Times.

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По виборах в Штатах вийшло опитування  проведене The New York Times та Siena College, що показують, що Президент Байден відстає від Дональда Трампа у 5 штатах.

Результати опитувань у штатах:

Аризона: Байден — 44%, Трамп — 49%;
Джорджія: Байден — 43%, Трамп — 49%;
Мічиган: Байден — 43%, Трамп — 48%;
Невада: Байден — 41%, Трамп — 52%;
Пенсильванія: Байден — 44%, Трамп — 48%;
Вісконсин: Байден — 47%, Трамп — 45%.

Результати опитувань
Результати опитувань. Фото: The New York Times

У виданні зазначили, що головними ознаками голосування "за" Трампа є вік Байдена та економічна політика нинішнього президента. Його 81 рік вважають "занадто старим" для президента 71% опитаних американців. Навіть серед його виборців цей показник 54%.

Натомість Трампа, якому 77 років вважають старим для правління державою лише 39% американців і тільки 19% його прихильників. За результатами опитувань, також помітно, що для 2/3 американців саме економіка буде головним вирішальним фактором, а не соціальні питання. Трампу довіряють економіку країни 59% опитаних, а Байдену значно менше — 37%.

Нагадаємо, колишній Президент США Дональд Трамп разом зі своєю командою розробляють план успішного приходу до влади. Таким чином кандидат у президенти не хоче допустити помилок, які він робив у 2016 році. Серед його планів закінчення війни в Україні та можливий вихід з НАТО. Журналісти з'ясували, які ще бажання має кандидат у президенти в разі перемоги на виборах. 

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