Зустріч Трампа з Путіним на Алясці - чим відомий аеропорт Анкориджа

Міжнародний аеропорт Теда Стівенса в Анкориджі. Фото ілюстративне: m.blog.naver.com

Уже цього тижня на Алясці зустрінуться президент США Дональд Трампа та кремлівський диктатор Володимир Путін. Саміт лідер двох держав відбудеться в найбільшому місті штату — Анкориджі.

Про аеропорт Аляски, який був важливим транспортним хабом за часів Холодної війни, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Яке значення мав аеропорт Анкориджа за часів Холодної війни

Летовище, яке зараз відоме під назвою Міжнародний аеропорт Теда Стівенса в Анкориджі, розташоване між Північною Америкою та Азією. Під час Холодної війни на ньому зупинялися для заправки й обслуговування літаки, які летіли над Північним полюсом. Така зупинка була важливою для військових і розвідувальних польотів.

Також аеропорт став ключовим транзитним пунктом для перевезення вантажів і пасажирів, зокрема між США та Японією, що дозволяло підтримувати військові та економічні зв'язки.

Біля летовища розташовувався важливий центр для американських Військово-Повітряних Сил: Об'єднана база Елмендорф-Річардсон. Аеропорт Анкориджа часто використовували для підтримки операцій на цій базі. Крім того, він слугував запасним аеродромом.

У роки Холодної війни Анкоридж був важливим елементом американської оборони як найближчий до СРСР транспортний вузол США.

Нагадаємо, зустріч Трампа з Путіним відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі. Про це заявили представники Білого дому.

Раніше представник Інституту вивчення війни Джордж Баррос зазначив, що Путін не готовий йти на компроміси заради миру в України. На його думку, Вашингтон має ресурси, аби змусити президента РФ сісти за стіл переговорів, але поки що не застосовує їх.