Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Аэропорт Анкориджа — какое значение имел во время Холодной войны

Аэропорт Анкориджа — какое значение имел во время Холодной войны

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 06:15
Почему аэропорт Анкориджа был важным во времена Холодной войны
Международный аэропорт Теда Стивенса в Анкоридже. Фото иллюстративное: m.blog.naver.com

Уже на этой неделе в Аляске встретятся президент США Дональд Трампа и кремлевский диктатор Владимир Путин. Саммит лидер двух государств состоится в крупнейшем городе штата — Анкоридже.

Об аэропорте Аляски, который был важным транспортным хабом во времена Холодной войны, читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какое значение имел аэропорт Анкориджа во времена Холодной войны

Аэропорт, который сейчас известен под названием Международный аэропорт Теда Стивенса в Анкоридже, расположен между Северной Америкой и Азией. Во время Холодной войны на нем останавливались для заправки и обслуживания самолеты, которые летели над Северным полюсом. Такая остановка была важной для военных и разведывательных полетов.

Также аэропорт стал ключевым транзитным пунктом для перевозки грузов и пассажиров, в частности между США и Японией, что позволяло поддерживать военные и экономические связи.

Возле аэропорта располагался важный центр для американских Военно-Воздушных Сил: Объединенная база Элмендорф-Ричардсон. Аэропорт Анкориджа часто использовали для поддержки операций на этой базе. Кроме того, он служил запасным аэродромом.

В годы Холодной войны Анкоридж был важным элементом американской обороны как ближайший к СССР транспортный узел США.

Напомним, встреча Трампа с Путиным состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом заявили представители Белого дома.

Ранее представитель Института изучения войны Джордж Баррос отметил, что Путин не готов идти на компромиссы ради мира в Украине. По его мнению, Вашингтон имеет ресурсы, чтобы заставить президента РФ сесть за стол переговоров, но пока не применяет их.

США война аэропорты транспорт Аляска
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации