Почему аэропорт Анкориджа был важным во времена Холодной войны

Международный аэропорт Теда Стивенса в Анкоридже. Фото иллюстративное: m.blog.naver.com

Уже на этой неделе в Аляске встретятся президент США Дональд Трампа и кремлевский диктатор Владимир Путин. Саммит лидер двух государств состоится в крупнейшем городе штата — Анкоридже.

Об аэропорте Аляски, который был важным транспортным хабом во времена Холодной войны, читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какое значение имел аэропорт Анкориджа во времена Холодной войны

Аэропорт, который сейчас известен под названием Международный аэропорт Теда Стивенса в Анкоридже, расположен между Северной Америкой и Азией. Во время Холодной войны на нем останавливались для заправки и обслуживания самолеты, которые летели над Северным полюсом. Такая остановка была важной для военных и разведывательных полетов.

Также аэропорт стал ключевым транзитным пунктом для перевозки грузов и пассажиров, в частности между США и Японией, что позволяло поддерживать военные и экономические связи.

Возле аэропорта располагался важный центр для американских Военно-Воздушных Сил: Объединенная база Элмендорф-Ричардсон. Аэропорт Анкориджа часто использовали для поддержки операций на этой базе. Кроме того, он служил запасным аэродромом.

В годы Холодной войны Анкоридж был важным элементом американской обороны как ближайший к СССР транспортный узел США.

Напомним, встреча Трампа с Путиным состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом заявили представители Белого дома.

Ранее представитель Института изучения войны Джордж Баррос отметил, что Путин не готов идти на компромиссы ради мира в Украине. По его мнению, Вашингтон имеет ресурсы, чтобы заставить президента РФ сесть за стол переговоров, но пока не применяет их.