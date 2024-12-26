Штучний інтелект показав жорстокі наслідки ядерної війни

Людство після ядерного удару. Фото: Pixabay

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України перед людством постала загроза ядерної війни. Проте мало хто має уявлення, як саме виглядатиме цей світ, якщо ядерна війна таки відбудеться.

Штучний інтелект показав, чого саме варто очікувати людству, якщо ядерна війна таки відбудеться.

Читайте також:

Наслідки ядерної війни за версією ШІ

Російські загарбники постійно погрожують світу ядерною війною. При цьому уявлення про наслідки такого явища для багатьох лишаються доволі розпливчатими. За допомогою сучасних технологій вдалося відтворити хоча б приблизну картину.

Люди після ядерного удару. Фото: Новини.LIVE

Ядерний гриб. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ядерного удару. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми повідомляли, що військовий Євген Карась заявив, що ядерна війна змусить всіх підтримувати Україну, натомість від Росії відвернуться ті, хто їй допомагає. Україна не програє через ядерний удар.

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що питання щодо повернення Україні ядерної зброї не розглядається як частина військової допомоги від Америки.