Искусственный интеллект показал жестокие последствия ядерной войны

Человечество после ядерного удара. Фото: Pixabay

С начала полномасштабного вторжения России в Украину перед человечеством возникла угроза ядерной войны. Однако мало кто имеет представление, как будет выглядеть этот мир, если ядерная война все-таки произойдет.

Искусственный интеллект показал, чего следует ожидать человечеству, если война ядерная война таки произойдет.

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Российские захватчики постоянно угрожают миру ядерной войной. При этом представление о последствиях такого явления для многих остается довольно расплывчатым. С помощью современных технологий удалось оторвать хотя бы примерную картину.

Люди после ядерного удара. Фото: Новини.LIVE

Ядерный гриб. Фото: Новини.LIVE

Последствия ядерного удара. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы сообщали, что военный Евгений Карась заявил, что ядерная война заставит всех поддерживать Украину, а от России отвернутся те, кто ей помогает. Украина не проиграет из-за ядерного удара.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о возвращении Украине ядерного оружия не рассматривается как часть военной помощи от Америки.