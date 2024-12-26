Искусственный интеллект показал жестокие последствия ядерной войны

Жестокие последствия ядерной войны — как это видит ИИ
С начала полномасштабного вторжения России в Украину перед человечеством возникла угроза ядерной войны. Однако мало кто имеет представление, как будет выглядеть этот мир, если ядерная война все-таки произойдет.
Искусственный интеллект показал, чего следует ожидать человечеству, если война ядерная война таки произойдет.
Последствия ядерной войны по версии ИИ
Российские захватчики постоянно угрожают миру ядерной войной. При этом представление о последствиях такого явления для многих остается довольно расплывчатым. С помощью современных технологий удалось оторвать хотя бы примерную картину.
Ранее мы сообщали, что военный Евгений Карась заявил, что ядерная война заставит всех поддерживать Украину, а от России отвернутся те, кто ей помогает. Украина не проиграет из-за ядерного удара.
Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о возвращении Украине ядерного оружия не рассматривается как часть военной помощи от Америки.
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