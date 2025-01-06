ШІ показав, як в Україні святкують Водохреще — фото

Водохреще в Україні — ШІ показав, як бачить святкування
В Україні у понеділок, 6 січня, відзначали Водохреще. Штучний інтелект показав, як бачить святкування та традиційне занурення людей у воду.
Новини.LIVE звернулися до штучного інтелекту для створення фото.
Водохреще в Україні
Штучний інтелект створив фото, на якому видно місце для занурення у воду. Навколо нього стоїть безліч людей в українському одязі. Також видно, як воду освячує священник.
Крім того, можна помітити прапори України.
На іншому фото ШІ показав більшу ополонку для занурення у воду на Водохреще. Локація зображена навколо лісу. Також видно невелику церкву.
На ще одному фото ШІ показав, як люди йдуть до церкви, на якій зображений герб України та прапор.
Люди, одягнуті в традиційний одяг, тримають в руках свічки.
Нагадаємо, 6 січня у Деснянському районі Києва для жителів та гостей столиці створили спеціальні локації для занурення у воду.
Також у Львові військові капелани здійснили освячення води, яку могли забрати додому всі охочі.
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