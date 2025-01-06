ШІ показав, як в Україні святкують Водохреще — фото

Святкування Водохреща в Україні, на думку ШІ. Фото: ChatGPT

В Україні у понеділок, 6 січня, відзначали Водохреще. Штучний інтелект показав, як бачить святкування та традиційне занурення людей у воду.

Новини.LIVE звернулися до штучного інтелекту для створення фото.

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Святкування Водохреща в Україні на думку ШІ. Фото: ChatGPT

Штучний інтелект створив фото, на якому видно місце для занурення у воду. Навколо нього стоїть безліч людей в українському одязі. Також видно, як воду освячує священник.

Крім того, можна помітити прапори України.

Святкування Водохреща в Україні на думку ШІ. Фото: ChatGPT

На іншому фото ШІ показав більшу ополонку для занурення у воду на Водохреще. Локація зображена навколо лісу. Також видно невелику церкву.

Святкування Водохреща в Україні на думку ШІ. Фото: ChatGPT

На ще одному фото ШІ показав, як люди йдуть до церкви, на якій зображений герб України та прапор.

Люди, одягнуті в традиційний одяг, тримають в руках свічки.

Нагадаємо, 6 січня у Деснянському районі Києва для жителів та гостей столиці створили спеціальні локації для занурення у воду.

Також у Львові військові капелани здійснили освячення води, яку могли забрати додому всі охочі.