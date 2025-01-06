ИИ показал, как в Украине празднуют Крещение — фото

Крещение в Украине — ИИ показал, как видит празднование
В Украине в понедельник, 6 января, отмечали Крещение. Искусственный интеллект показал, как видит празднование и традиционное погружение людей в воду.
Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту для создания фото.
Крещение в Украине
Искусственный интеллект создал фото, на котором видно место для погружения в воду. Вокруг него стоит множество людей в украинской одежде. Также видно, как воду освящает священник.
Кроме того, можно заметить флаги Украины.
На другом фото ИИ показал большую прорубь для погружения в воду на Крещение. Локация изображена вокруг леса. Также видна небольшая церковь.
На еще одном фото ИИ показал, как люди идут к церкви, на которой изображен герб Украины и флаг.
Люди, одетые в традиционную одежду, держат в руках свечи.
Напомним, 6 января в Деснянском районе Киева для жителей и гостей столицы создали специальные локации для погружения в воду.
Также во Львове военные капелланы осуществили освящение воды, которую могли забрать домой все желающие.
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