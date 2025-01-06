ИИ показал, как в Украине празднуют Крещение — фото

Празднование Крещения в Украине, по мнению ИИ. Фото: ChatGPT

В Украине в понедельник, 6 января, отмечали Крещение. Искусственный интеллект показал, как видит празднование и традиционное погружение людей в воду.

Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту для создания фото.

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Празднование Крещения в Украине по мнению ИИ. Фото: ChatGPT

Искусственный интеллект создал фото, на котором видно место для погружения в воду. Вокруг него стоит множество людей в украинской одежде. Также видно, как воду освящает священник.

Кроме того, можно заметить флаги Украины.

Празднование Крещения в Украине по мнению ИИ. Фото: ChatGPT

На другом фото ИИ показал большую прорубь для погружения в воду на Крещение. Локация изображена вокруг леса. Также видна небольшая церковь.

Празднование Крещения в Украине по мнению ИИ. Фото: ChatGPT

На еще одном фото ИИ показал, как люди идут к церкви, на которой изображен герб Украины и флаг.

Люди, одетые в традиционную одежду, держат в руках свечи.

Напомним, 6 января в Деснянском районе Киева для жителей и гостей столицы создали специальные локации для погружения в воду.

Также во Львове военные капелланы осуществили освящение воды, которую могли забрать домой все желающие.