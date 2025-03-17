Перші повністю українські — вітчизняний розробник виготовив 1000 FPV-дронів без китайців

Український дрон, виготовлений повністю з деталей вітчизняного виробництва. Фото: Економічна правда

Презентовано першу серійну партію FPV-дронів, повністю вироблених з вітчизняних деталей. Розробником є компанія Vyriy Drone, яка є одним з найбільших виробників в Україні.

Про це пише "Економічна правда".

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FPV-дрони оснащені тепловізійною камерою та виготовлені на замовлення "Армії дронів". Один такий дрон коштує близько 30 тис. грн. Представник компанії розповів, що у серійному виробництві розробку вдалося здешевити до рівня аналогічних моделей з китайських компонентів, повністю замінивши їх українськими.

Виробництвом частини компонентів займається сама компанія, решту — українські підрядники. Компанія може самостійно виробляти рами, плати ініціації, польотні контролери та системи радіоуправління. Виготовленням відеопередавачів займалася компанія DEC-1, двигунів — ТОВ "Реалголд", а камер — Odd Systems.

Двигуни для FPV-дронів, виготовлені ТОВ "Реалголд". Фото: Економічна правда

Таким чином, використовуючи українські компоненти для збірки FPV-дронів, можна залишати більше грошей в Україні, не закуповуючи деталі у постачальників з Китаю. Це відкриває доступ до кращого контролю якості компонентів, а також спрощує логістику та робить країну незалежнішою від закордонних постачальників.

Нагадаємо, що українські дрони здатні завдати ударів, проникаючи глибше на територію Росії. Британські аналітики зазначають, що такі атаки викликають серйозне занепокоєння російського керівництва та змушують захищати свою інфраструктуру та стратегічні об'єкти.

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