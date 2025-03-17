Первые полностью украинские — отечественный разработчик изготовил 1000 FPV-дронов без китайцев

Украинский дрон, изготовленный полностью из деталей отечественного производства. Фото: Экономическая правда

Презентована первая серийная партия FPV-дронов, полностью произведенных из отечественных деталей. Разработчиком является компания Vyriy Drone, которая является одним из крупнейших производителей в Украине.

Об этом пишет "Экономическая правда".

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FPV-дроны оснащены тепловизионной камерой и изготовлены по заказу "Армии дронов". Один такой дрон стоит около 30 тыс. грн. Представитель компании рассказал, что в серийном производстве разработку удалось удешевить до уровня аналогичных моделей из китайских компонентов, полностью заменив их украинскими.

Производством части компонентов занимается сама компания, остальное — украинские подрядчики. Компания может самостоятельно производить рамы, платы инициации, полетные контроллеры и системы радиоуправления. Изготовлением видеопередатчиков занималась компания DEC-1, двигателей — ООО "Реалголд", а камер — Odd Systems.

Двигатели для FPV-дронов, изготовленные ООО "Реалголд". Фото: Экономическая правда

Таким образом, используя украинские компоненты для сборки FPV-дронов, можно оставлять больше денег в Украине, не закупая детали у поставщиков из Китая. Это открывает доступ к лучшему контролю качества компонентов, а также упрощает логистику и делает страну более независимой от зарубежных поставщиков.

Напомним, что украинские дроны способны нанести удары, проникая глубже на территорию России. Британские аналитики отмечают, что такие атаки вызывают серьезное беспокойство российского руководства и заставляют защищать свою инфраструктуру и стратегические объекты.

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