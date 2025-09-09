Відео
Україна
В Україні запустили першу державну онлайн-платформу з ШІ

В Україні запустили першу державну онлайн-платформу з ШІ

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 21:26
В Україні запустили першу державну онлайн-платформу з ШІ
Чоловік за комп'ютером. Фото: Depositphotos

Міністерство цифрової трансформації України запустило першу державну онлайн-платформу, яка стане єдиним вікном для всіх ініціатив у сфері штучного інтелекту. Новий ресурс об’єднує ключові АІ-проєкти, корисні документи, актуальні новини та можливості для бізнесу, науки й державного сектору.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Читайте також:

Державна онлайн-платформа з ШІ

Як повідомили у відомстві, платформа покликана стати центром знань і співпраці для всіх учасників цифрової екосистеми. Тут можна знайти рекомендації, інструменти та практичні гайди з використання штучного інтелекту в різних сферах, а також долучитися до провідного комітету при Мінцифрі.

Зокрема, користувачі зможуть взяти участь у формуванні стратегії розвитку ШІ до 2030 року, ознайомитися з компаніями, що працюють над регулюванням галузі, та дізнатися більше про українське АІ-комʼюніті.

Окремою функцією платформи стане можливість тестування власних рішень на відповідність міжнародним стандартам у безпечному середовищі. Крім того, держава обіцяє підтримку в різних напрямках — від GovTech і MedTech до BioTech, AgroTech, DefenseTech та EdTech.

Розробка сайту стала можливою завдяки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), який виконується Фондом Євразія за фінансуванням UK Dev.

В Україні запустили першу державну онлайн-платформу з ШІ - фото 1
Державна онлайн-платформа з ШІ. Фото: thedigital.gov.ua

Нагадаємо, що державна фінустанова "ПриватБанк" запустила зручну можливість для українського бізнесу з оперативної та ефективної перевірки ділової репутації партнерів та контрагентів на основі даних, зібраних банком. Нова послуга базується на алгоритмах штучного інтелекту.

Крім того, українці створили застосунок ПДР.ai зі штучним інтелектом та віртуальним помічником для швидкої підготовки до іспиту на отримання посвідчення водія. Додатком можна користуватися навіть без доступу до інтернету.

Мінцифри штучний інтелект ресурси портал платформа
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
