В Украине запустили первую государственную онлайн-платформу с ИИ

В Украине запустили первую государственную онлайн-платформу с ИИ

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 21:26
В Украине запустили первую государственную онлайн-платформу с ИИ
Мужчина за компьютером. Фото: Depositphotos

Министерство цифровой трансформации Украины запустило первую государственную онлайн-платформу, которая станет единым окном для всех инициатив в сфере искусственного интеллекта. Новый ресурс объединяет ключевые ИИ-проекты, полезные документы, актуальные новости и возможности для бизнеса, науки и государственного сектора.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Читайте также:

Государственная онлайн-платформа по ИИ

Как сообщили в ведомстве, платформа призвана стать центром знаний и сотрудничества для всех участников цифровой экосистемы. Здесь можно найти рекомендации, инструменты и практические гайды по использованию искусственного интеллекта в различных сферах, а также присоединиться к ведущему комитету при Минцифре.

В частности, пользователи смогут принять участие в формировании стратегии развития ИИ до 2030 года, ознакомиться с компаниями, работающими над регулированием отрасли, и узнать больше об украинском ИИ-комьюнити.

Отдельной функцией платформы станет возможность тестирования собственных решений на соответствие международным стандартам в безопасной среде. Кроме того, государство обещает поддержку в разных направлениях — от GovTech и MedTech до BioTech, AgroTech, DefenseTech и EdTech.

Разработка сайта стала возможной благодаря проекту "Цифровизация для роста, добропорядочности и прозрачности" (UK DIGIT), который выполняется Фондом Евразия при финансировании UK Dev.

В Украине запустили первую государственную онлайн-платформу с ИИ - фото 1
Государственная онлайн-платформа по ИИ. Фото: thedigital.gov.ua

Напомним, что государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило удобную возможность для украинского бизнеса по оперативной и эффективной проверке деловой репутации партнеров и контрагентов на основе данных, собранных банком. Новая услуга базируется на алгоритмах искусственного интеллекта.

Кроме того, украинцы создали приложение ПДД.ai с искусственным интеллектом и виртуальным помощником для быстрой подготовки к экзамену на получение водительского удостоверения. Приложением можно пользоваться даже без доступа к интернету.

Минцифры искусственный интеллект ресурсы портал платформа
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
