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Головна Технології Українські розробники на Eurosatory показали дрон з автоматом і мінометом

Українські розробники на Eurosatory показали дрон з автоматом і мінометом

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 18:42
Українські розробники показали дрон з автоматом на Eurosatory: фото
Drone Squad Fury. Фото: Мілітарний

На міжнародній виставці Eurosatory українські розробники привезли безпілотник, який не має вигляд чергової стандартної платформи. Його головна ідея — показати, що один дрон можна швидко адаптувати під різні бойові завдання.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Мілітарний.

Що показали українські розробники

Компанія OM Defense Systems представила на виставці Eurosatory дрон Drone Squad Fury. За словами представника компанії, саме ця версія демонструє можливість використовувати безпілотник як платформу для різних засобів.

В Україні цей дрон розробили як систему, що може вести вогонь по противнику зі стрілецької зброї або працювати зі скиданням боєприпасів.

На платформу можна встановити підвіс з автоматом або мінометні боєприпаси масою до 15 кг.

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Универсальный дрон Drone Squad Fury
Універсальний дрон Drone Squad Fury. Фото: Мілітарний

Drone Squad Fury може отримувати різні засоби зв'язку залежно від завдання. Його можна оснащувати терміналом Starlink, а також аналоговими або цифровими радіосистемами.

У компанії пояснили, що головна мета демонстрації — показати універсальність платформи. Йдеться не лише про одну конкретну конфігурацію, а про можливість адаптації дрона під різні рішення.

Варіант Drone Squad Fury зі стрілецьким озброєнням створили на замовлення українських спецслужб. Розробники передали цю версію для випробувань.

Однак, за словами представника OM Defense Systems, конфігурація з автоматом не показала достатньої ефективності. Після тестів замовники повернулися до класичного скидання боєприпасів.

У компанії наголосили, що цей варіант більше демонструє саму здатність платформи приймати різне оснащення.

Раніше Новини.LIVE писали, що українські Сили безпілотних систем отримали на озброєння новий засіб протиповітряної оборони — дрон-перехоплювач LITAVR від компанії F-Drones. Новинка здатна наздоганяти та знищувати ворожі повітряні цілі на швидкості до 350 км/год.

Також Новини.LIVE розповідали, що Україна має потенціал для здійснення далекобійних ударів безпілотниками. Водночас їхня ефективність залежить від технічних обмежень і балансу між дальністю польоту та бойовим навантаженням.

дрони безпілотник нові технології
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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