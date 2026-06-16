Украинские разработчики показали дрон с автоматом на Eurosatory: фото

Drone Squad Fury. Фото: Милитарный

На международной выставке Eurosatory украинские разработчики представили беспилотник, который не выглядит как очередная стандартная платформа. Его основная идея — показать, что один дрон можно быстро адаптировать для выполнения различных боевых задач.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Мілітарний.

Что продемонстрировали украинские разработчики

Компания OM Defense Systems представила на выставке Eurosatory дрон Drone Squad Fury. По словам представителя компании, именно эта версия демонстрирует возможность использовать беспилотник в качестве платформы для различных средств.

В Украине этот дрон разработали как систему, способную вести огонь по противнику из стрелкового оружия или сбрасывать боеприпасы.

На платформу можно установить подвес с автоматом или минометные боеприпасы массой до 15 кг.

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Универсальный дрон Drone Squad Fury. Фото: Мілітарний

Drone Squad Fury может оснащаться различными средствами связи в зависимости от задачи. Его можно оснастить терминалом Starlink, а также аналоговыми или цифровыми радиосистемами.

В компании пояснили, что главная цель демонстрации — показать универсальность платформы. Речь идет не только об одной конкретной конфигурации, но и о возможности адаптации дрона под различные решения.

Вариант Drone Squad Fury со стрелковым вооружением был создан по заказу украинских спецслужб. Разработчики передали эту версию для испытаний.

Однако, по словам представителя OM Defense Systems, конфигурация с автоматом не продемонстрировала достаточной эффективности. После испытаний заказчики вернулись к классическому сбросу боеприпасов.

В компании подчеркнули, что этот вариант в большей степени демонстрирует саму способность платформы принимать различное оснащение.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские Силы беспилотных систем получили на вооружение новое средство противовоздушной обороны — дрон-перехватчик LITAVR от компании F-Drones. Новинка способна догонять и уничтожать вражеские воздушные цели на скорости до 350 км/ч.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина обладает потенциалом для нанесения дальнобойных ударов с помощью беспилотников. В то же время их эффективность зависит от технических ограничений и баланса между дальностью полета и боевой нагрузкой.