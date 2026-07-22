Це може дорого коштувати: які прилади не можна вимикати з розетки

Електричний подовжувач та розетка. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Багато людей вимикають побутову техніку з розетки, сподіваючись зменшити споживання електроенергії. Однак для деяких приладів регулярне знеструмлення може створювати додаткове навантаження та скорочувати строк служби.

Про те, які побутові прилади не варто постійно вимикати з розетки, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart.

Пральна машина та сушарка

Експерт з електротехніки Тім Ходніцький не радить відключати пральні машини та сушарки від мережі після кожного використання. Такі прилади мають потужні вилки, тому постійне підключення та відключення може прискорювати зношення розетки й самого штекера.

Крім того, сучасні моделі можуть зберігати дані системи моніторингу технічного стану, частина яких після знеструмлення здатна скидатися.

Холодильник

Холодильник розрахований на безперервну роботу, тому його не рекомендують вимикати без особливої потреби навіть під час тривалої відсутності вдома. Після знеструмлення температура всередині поступово підвищується, через що можуть з'явитися пліснява та неприємний запах.

Після повторного ввімкнення приладу також знадобиться час, щоб повернутися до звичайної температури.

Посудомийна машина

Сучасні посудомийні машини оснащені електронними панелями керування, розрахованими на постійне підключення до мережі.

У режимі очікування така техніка споживає небагато електроенергії, тому регулярне вимкнення з розетки не завжди забезпечує помітну економію.

Мікрохвильова піч

Мікрохвильова піч також споживає мінімальну кількість електроенергії в режимі очікування.

Постійне витягування вилки може сприяти зношенню роз'єму. Крім того, після кожного підключення доведеться повторно налаштовувати годинник та інші параметри.

Бойлер

Бойлер не рекомендують регулярно вимикати, якщо в цьому немає потреби.

Часті цикли повного охолодження та повторного нагрівання створюють додаткове навантаження на нагрівальний елемент і можуть впливати на строк його служби.

OLED-телевізор

Після вимкнення OLED-телевізора за допомогою пульта деякі моделі запускають автоматичний процес обслуговування матриці, який допомагає зменшувати нерівномірне зношення пікселів.

Якщо одразу відключити телевізор від розетки, цей процес може перерватися. Тому пристрій краще залишати підключеним до мережі та вимикати штатним способом.

Wi-Fi-роутер

Регулярне знеструмлення роутера може переривати автоматичні оновлення системи та безпеки.

Після кожного ввімкнення пристрою також потрібен час для повторного підключення до мережі провайдера та відновлення інтернет-з'єднання.

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