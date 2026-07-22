Телефон може гальмувати через одну звичку: що варто робити щотижня

Кнопка перезавантаження смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Багато власників смартфонів не перезавантажують свої пристрої тижнями або навіть місяцями. Однак проста періодична дія може допомогти уникнути дрібних збоїв і нестабільної роботи системи.

Про те, як часто потрібно перезавантажувати смартфон, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на PMG.ua.

Чому варто перезавантажувати смартфон

Під час роботи пристрою в оперативній пам'яті накопичуються тимчасові дані, а деякі застосунки продовжують працювати у фоновому режимі навіть після закриття. Через це смартфон може поступово сповільнюватися, швидше втрачати заряд або періодично зависати.

Перезавантаження очищає оперативну пам'ять, завершує завислі процеси та зменшує навантаження на систему. Крім того, перезапуск може допомогти завершити встановлення окремих системних оновлень.

Як часто потрібно перезавантажувати телефон

Фахівці радять перезавантажувати смартфон приблизно раз на тиждень.

Якщо власник активно користується пристроєм, запускає багато застосунків або помічає зниження швидкодії, робити це можна кожні кілька днів.

Якщо після перезавантаження телефон продовжує працювати повільно, причиною може бути нестача вільної пам'яті, застаріле програмне забезпечення або несправність окремих компонентів.

Коли телефон потрібно перезавантажити негайно

Перезапуск не варто відкладати, якщо смартфон завис, перестав реагувати на натискання або почав швидко розряджатися без очевидної причини.

Також перезавантаження може допомогти, якщо застосунки постійно закриваються, після оновлення системи з'явилися помилки або погіршилася робота мобільного зв'язку чи Wi-Fi.

У більшості таких випадків звичайний перезапуск усуває тимчасовий збій без додаткового втручання.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон може продовжувати використовувати мобільний інтернет навіть після підключення до Wi-Fi. Це залежить від активованих налаштувань, через які передавання даних у стільниковій мережі не припиняється повністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі сучасні смартфони здатні заряджати інші пристрої та фактично замінювати повербанк. Така функція може бути корисною, коли поблизу немає розетки чи іншого джерела живлення.