Штучний інтелект створив фото Степана Бандери — як він його бачить

Степан Бандера. Фото: wsws.org

Штучний інтелект створив фото та показав, яким бачить провідника Організації Українських Націоналістів Степану Бандеру. Зазначимо, що 1 січня — його День народження.

Новини.LIVE звернулися до штучного інтелекту для створення фото.

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Степан Бандера на думку ШІ

Степан Бандера на думку ШІ. Фото: ChatGPT

На фото можна побачити мужнього Бандеру, який тримає в руках великий прапор України. Крім того, він одягнений у вишиванку, а на руці — стрічка з гербом.

Біля нього зібралося безліч людей, які також були з прапорами. Варто зазначити, що ШІ вирішив додати прапор Великої Британії.

Ймовірно, на фото Бандера зображений на Майдані Незалежності в Києві.

Бандера в молодості

Степан Бандера на думку ШІ. Фото: ChatGPT

ШІ також показав, як бачить Бандеру в молодості. Провідник ОУН одягнений в молодіжний одяг, а також вишиванку. На руці можна помітити годинник.

Бандеру показали зі стильною зачіскою. На фото також можна зрозуміти, що він стоїть у центрі Києва.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали цікаві та маловідомі факти про Степана Бандеру. Відомо, що він був другою дитиною у сім'ї та мав ще чотирьох братів та трьох сестер.

Також 1 січня у Львові біля пам'ятника Степану Бандері зібралися місцеві мешканці, щоб вшанувати 116-ту річницю від його дня народження.