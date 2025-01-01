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Степан Бандера — ШИ показал, как видит проводника ОУН

1 января 2025 19:56
Аркадий Пастула - Редактор
Искусственный интеллект создал фото Степана Бандеры — как он его видит
Степан Бандера. Фото: wsws.org
Аркадий Пастула - Редактор

Искусственный интеллект создал фото и показал, каким видит проводника Организации Украинских Националистов Степану Бандеру. Отметим, что 1 января — его День рождения.

Новини.LIVE обратились к искусственному интеллекту для создания фото.

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Степан Бандера по мнению ИИ

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Степан Бандера по мнению ИИ. Фото: ChatGPT

На фото можно увидеть мужественного Бандеру, который держит в руках большой флаг Украины. Кроме того, он одет в вышиванку, а на руке — лента с гербом.

Возле него собралось множество людей, которые также были с флагами. Стоит отметить, что ИИ решил добавить флаг Великобритании. 

Вероятно, на фото Бандера изображен на Майдане Независимости в Киеве. 

Бандера в молодости

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Степан Бандера по мнению ИИ. Фото: ChatGPT

ИИ также показал, как видит Бандеру в молодости. Проводник ОУН одет в молодежную одежду, а также вышиванку. На руке можно заметить часы.

Бандеру показали со стильной прической. На фото также можно понять, что он стоит в центре Киева.

Напомним, Новини.LIVE собрали интересные и малоизвестные факты о Степане Бандере. Известно, что он был вторым ребенком в семье и имел еще четыре брата и три сестры. 

Также 1 января во Львове возле памятника Степану Бандере собрались местные жители, чтобы почтить 116-ю годовщину со дня его рождения.

украинцы День рождения Степан Бандера Украина искусственный интеллект

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