Синя крапка на екрані Android-смартфона: що вона означає і як її вимкнути

Синя крапка на екрані смартфона та телефон в руках. Фото: 9to5Google, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

На Android-смартфонах може з'явитися новий синій індикатор у верхній частині екрана. Він повідомлятиме користувача, що якийсь застосунок у цей момент відстежує його місцеперебування.

Про те, що означає синя крапка на Android, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Tech Advisor.

Що означає синя крапка на Android

На смартфоні може з'являтися синя крапка у верхній частині рядка стану, поруч з іконкою батареї. Вона означає, що один із застосунків зараз відстежує місцеперебування користувача.

У деяких випадках це нормально, наприклад під час навігації в Google Maps. Однак іноді застосунок може отримувати доступ до геолокації у фоновому режимі, і користувач може навіть не знати про це.

За допомогою синьої крапки Google хоче зробити роботу застосунків прозорішою. Користувач зможе швидко побачити, що телефон зараз використовує дані про його місцеперебування. Для цього достатньо буде поглянути на рядок стану.

Якщо натиснути на синю крапку, можна буде побачити, який саме застосунок використовує геолокацію.

Як перевірити доступ до геолокації без синьої крапки

Навіть без нового індикатора користувач може перевірити, які застосунки мають доступ до місцеперебування. На Android це можна зробити в налаштуваннях конфіденційності та безпеки.

Зазвичай потрібний розділ розташований у меню "Налаштування" — "Місцеперебування" — "Доступ застосунків до геоданих".

На Samsung шлях може бути таким: "Налаштування" — "Конфіденційність та безпека" — "Використання дозволу" — "Локація", меню з трьома крапками та "Налаштувати додатки з цим дозволом".

Якщо певний застосунок не повинен мати доступ до місцеперебування, дозвіл можна прибрати.

Раніше Новини.LIVE писали, що заміна одного застосунку на Android може змінити відчуття від смартфона без скидання налаштувань і втручання в систему. Йдеться про лаунчер, який оновлює домашній екран, дає більше можливостей для налаштування й може зробити телефон візуально швидшим.

Також Новини.LIVE розповідали, що колись після купівлі нового Android-смартфона доводилося одразу встановлювати цілий набір "обов'язкових" програм. Тепер багато з них стали зайвими, адже система та вбудовані застосунки вже вміють виконувати ті самі завдання без додаткового софту.