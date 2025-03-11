Який вигляд матимуть українські автомобілі у майбутньому — штучний інтелект згенерував вражаючі зображення

Затор у місті. Ілюстративне фото: iStock

Автомобілі майбутнього, створені в Україні, поєднуватимуть передові технології, та екологічність. Їхній дизайн, ймовірно, матиме витончені обтічні форми, що сприятимуть кращій аеродинаміці та ефективному використанню енергії.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, який вигляд матимуть українські автомобілі у майбутньому.

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Українські автомобілі майбутнього

Автомобілі у майбутньому, швидше за все, працюватимуть на електричних двигунах, з інтегрованими сонячними панелями або системами рекуперації енергії для збільшення запасу ходу.

Автомобіль у кольорах національного прапора. Фото: ШІ

Кабіни будуть оснащені розумними інтерфейсами: сенсорними екранами, голосовим керуванням і функціями автопілота, адаптованими до міських умов, як-от Києва з його вузькими вуличками та інтенсивним рухом.

Салон автомобіля. Фото: ШІ

Майбутні українські автомобілі можуть мати кольорове оформлення в синьо-жовтих відтінках. Дизайн коліс буде легким і футуристичним, а фари — оснащені адаптивними світлодіодними системами для покращеного освітлення.

Автомобіль українського виробництва у майбутньому. Фото: ШІ

У цілому такі авто поєднуватимуть естетику, передові технології та практичність, відображаючи сучасний український стиль та інноваційний підхід до виробництва.

На кузов автомобіля нанесено національний орнамент. Фото: ШІ

Раніше Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, який вигляд матимуть українські дрони у майбутньому.

Також ми просили ШІ згенерувати зображення українських військових у майбутньому.