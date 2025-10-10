Відео
Головна Технології ШІ "оживив" Назарія Яремчука до перевидання легендарної платівки

ШІ "оживив" Назарія Яремчука до перевидання легендарної платівки

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 16:32
Легендарна платівка Назарія Яремчука "оживає" з ШІ — коли перевипустять "Незрівнянний світ краси"
Український естрадний співак Назарій Яремчук (зліва) та Василь Зінкевич (справа). Фото: Збруч

У вівторок, 21 жовтня, світ побачить перевидання легендарної платівки Назарія Яремчука "Незрівнянний світ краси", уперше випущеної ще 1980 року. Це частина проєкту Re:Yaremchuk, покликаного відновити й переосмислити культурну спадщину співака.

Переиздание пластинки "Несравненный мир красоты"
Перевидання платівки "Незрівнянний світ краси". Фото: Re:Yaremchuk

Оригінальний вініл, якому вже 45 років, сьогодні майже неможливо знайти. Та саме цей запис вважають одним із найкращих зразків української музичної класики,  і тепер він знову стане доступним широкій аудиторії.

Читайте також:

"Проєкт Re:Yaremchuk покликаний актуалізувати українську музичну спадщину. Як показав досвід документального фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси", сучасні культурно-освітні формати можуть успішно популяризувати її серед молодої аудиторії", — переконана авторка проєкту Марія Яремчук.

Команда креативної агенції Bickerstaff, надихнувшись творчістю Яремчука та новим візуалом від Даніеля Скрипника, створила коротку анімацію, де Назарій Яремчук "оживає" завдяки штучному інтелекту.

За словами Марії Яремчук у роботі над перевиданням важливо було зберегти автентичність платівки. Художник Даніель Скрипник переосмислив обкладинку у власній манері, додавши їй фантазійності, глибини й відчуття чарівності. Саме ця казкова естетика надихнула команду на створення ШІ-відео, у якому Яремчук "оживає".

Обложка пластинки "Несравненный мир красоты"
Переосмислення обкладинки платівки "Незрівнянний світ краси". Фото: Даніель Скрипник

У відео сховано символічну пасхалку, де у казковому лісі Яремчук знаходить фантазійну червону руту. Цей елемент відсилає до початку його творчого шляху. Саме під час знімання фільму "Червона Рута" у 1969 році вперше прозвучала пісня "Незрівнянний світ краси".

У Bickerstaff.734 додають, що мета релізу — не лише повернути музику Яремчука сучасному слухачу, а й показати, що поки звучить його голос, живе й сама легенда.

Нагадаємо, донька легендарного українського співака Назарія Яремчука — артистка Марія Яремчук — оприлюднила рідкісну світлину свого батька. Шанувальники митця залишили десятки теплих коментарів, згадуючи його як символ української естради та голос, що об'єднав покоління.

Також ми писали, що українська музична спільнота зазнала ще однієї втрати — помер Богдан Богач, один із засновників легендарної вокальної формації "Піккардійська терція". Виконавець стояв біля витоків гурту, який прославив українську акапельну музику далеко за межами країни.

музика шоу-бізнес співак технології штучний інтелект Назарій Яремчук
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
