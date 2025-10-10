Видео
ИИ "оживил" Назария Яремчука к переизданию легендарной пластинки

Дата публикации 10 октября 2025 16:32
Легендарная пластинка Назария Яремчука "оживает" с ИИ — когда перевыпустят "Несравненный мир красоты"
Украинский эстрадный певец Назарий Яремчук (слева) и Василий Зинкевич (справа). Фото: Збруч

Во вторник, 21 октября, мир увидит переиздание легендарной пластинки Назария Яремчука "Несравненный мир красоты", впервые выпущенной еще в 1980 году. Это часть проекта Re:Yaremchuk, призванного восстановить и переосмыслить культурное наследие певца.

Переиздание пластинки "Несравненный мир красоты"
Переиздание пластинки "Несравненный мир красоты". Фото: Re:Yaremchuk

Оригинальный винил, которому уже 45 лет, сегодня почти невозможно найти. Но именно эту запись считают одним из лучших образцов украинской музыкальной классики, и теперь она снова станет доступной широкой аудитории.

Читайте также:

"Проект Re:Yaremchuk призван актуализировать украинское музыкальное наследие. Как показал опыт документального фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты", современные культурно-образовательные форматы могут успешно популяризировать его среди молодой аудитории", — убеждена автор проекта Мария Яремчук.

Команда креативного агентства Bickerstaff, вдохновившись творчеством Яремчука и новым визуалом от Даниэля Скрипника, создала короткую анимацию, где Назарий Яремчук "оживает" благодаря искусственному интеллекту.

По словам Марии Яремчук в работе над переизданием важно было сохранить аутентичность пластинки. Художник Даниэль Скрипник переосмыслил обложку в собственной манере, добавив ей фантазийности, глубины и ощущения очарования. Именно эта сказочная эстетика вдохновила команду на создание ИИ-видео, в котором Яремчук "оживает".

Обложка пластинки "Несравненный мир красоты"
Переосмысление обложки пластинки "Несравненный мир красоты". Фото: Даниэль Скрипник

В видео спрятана символическая пасхалка, где в сказочном лесу Яремчук находит фантазийную красную руту. Этот элемент отсылает к началу его творческого пути. Именно во время съемок фильма "Червона Рута" в 1969 году впервые прозвучала песня "Несравненный мир красоты".

В Bickerstaff.734 добавляют, что цель релиза — не только вернуть музыку Яремчука современному слушателю, но и показать, что пока звучит его голос, живет и сама легенда.

Напомним, дочь легендарного украинского певца Назария Яремчука — артистка Мария Яремчук — обнародовала редкую фотографию своего отца. Поклонники художника оставили десятки теплых комментариев, вспоминая его как символ украинской эстрады и голос, объединивший поколения.

Также мы писали, что украинское музыкальное сообщество понесло еще одну потерю — умер Богдан Богач, один из основателей легендарной вокальной формации "Пиккардийская терция". Исполнитель стоял у истоков группы, которая прославила украинскую акапельную музыку далеко за пределами страны.

музыка шоу-бизнес певец технологии искусственный интеллект Назарий Яремчук
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
