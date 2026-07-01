Проситься на пенсію: 3 ознаки, що настав час купити новий смартфон

Розбитий смартфон та коробка з новим смартфоном. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Смартфон може мати справний вигляд, мати цілий екран і нормально вмикатися, але це не завжди означає, що ним і далі комфортно та безпечно користуватися. Якщо пристрій почав гальмувати, давно не отримує оновлень або має проблеми з батареєю, варто задуматися про заміну.

Про ознаки, які можуть вказувати на необхідність заміни смартфона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на GSMinfo.

Коли смартфон починає втрачати актуальність

Смартфон давно перестав бути пристроєм, який купують на багато років. Технології швидко розвиваються, застосунки стають важчими, Android отримує нові вимоги до безпеки, а батарея й комплектуючі поступово зношуються.

У середньому бюджетний смартфон починає помітно втрачати актуальність уже через 2-3 роки. Флагманські моделі можуть служити довше — іноді до 4-5 років, але й вони не є вічними.

Смартфон гальмує навіть у простих задачах

Одна справа, коли телефон підвисає після важкої гри, багатьох відкритих застосунків або десятків вкладок у браузері. Зовсім інша ситуація, коли проблеми починаються у звичайних сценаріях.

Наприклад, користувач дивиться відео або читає новину в браузері, відкриває повідомлення в месенджері, а застосунок запускається кілька секунд. Після повернення назад сторінка в браузері може перезавантажитися, відео закритися, а потрібний текст доведеться шукати знову.

Такі проблеми можуть свідчити про нестачу оперативної пам'яті або про те, що процесор уже не справляється із сучасними застосунками. Особливо неприємно, коли через нестачу ресурсів із запізненням приходять повідомлення, дзвінки або SMS.

Версія Android стала занадто старою

Навіть якщо телефон ще працює швидко, стара версія Android є серйозним приводом задуматися про заміну. Операційна система — це не лише нові іконки та функції, а насамперед безпека.

Коли смартфон перестає отримувати оновлення, він поступово стає більш вразливим. Виробник уже не закриває нові вразливості в системі, а це підвищує ризик витоку даних, зараження шкідливими програмами або злому акаунтів.

Ще одна проблема старої версії Android — сумісність із застосунками. Банківські програми, сервіси електронної ідентифікації, месенджери та інші важливі додатки поступово припиняють підтримку старих версій системи.

Розробники не хочуть ризикувати безпекою користувачів і не можуть нескінченно підтримувати застаріле обладнання.

Почалися проблеми з батареєю або роз'ємами

Третя причина для заміни смартфона — апаратні несправності. Якщо погано працюють кнопки, динамік, мікрофон, роз'єм зарядки або телефон почав швидко розряджатися, ремонт теоретично можливий. Однак не завжди він має сенс.

Через 2-3 роки батарея зазвичай помітно втрачає місткість. Телефон може вимикатися на холоді, швидко сідати навіть без активного використання або довго заряджатися.

Якщо до проблем із батареєю додається зламаний роз'єм, поганий звук під час дзвінків або несправні кнопки, сума ремонту може виявитися неприємною. В Україні навіть недорогий сучасний смартфон можна знайти приблизно від кількох тисяч гривень, а нормальні бюджетні моделі часто коштують у межах 5 000-8 000 грн.

Якщо ремонт старого пристрою наближається до половини ціни нового телефона, варто добре подумати, чи є сенс вкладатися в техніку, яка вже застаріла.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Android-смартфонах може з'явитися новий синій індикатор у верхній частині екрана. Він повідомлятиме користувача, що якийсь застосунок у цей момент відстежує його місцеперебування.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфон може швидко втрачати заряд не лише через зношений акумулятор. Часто батарею активніше розряджають застосунки, які працюють у фоновому режимі, завантажують дані та регулярно надсилають сповіщення.