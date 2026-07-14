Найгірші звички Android-користувачів: що сповільнює смартфон

Android-смартфони в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Багато Android-користувачів обмежуються базовими можливостями смартфона й не використовують функції, які можуть зробити роботу з пристроєм зручнішою, плавнішою та безпечнішою. Частина таких налаштувань вимкнена за замовчуванням, тому їх легко не помітити.

Про десять поширених помилок користувачів Android-смартфонів пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Відмова від розблокування обличчям і Extend Unlock

Більшість Android-смартфонів мають сканер відбитків пальців, однак розблокування обличчям також може бути зручним, наприклад коли руки мокрі або зайняті.

Функція Extend Unlock, яка раніше називалася Smart Lock, дозволяє залишати пристрій розблокованим у довірених умовах — удома, під час тримання в руках або при підключенні до смартгодинника чи автомобіля.

Використання стандартної частоти оновлення 60 Гц

Навіть смартфон із підтримкою 90 або 120 Гц може за замовчуванням працювати на частоті 60 Гц для економії заряду.

Перехід на вищу частоту оновлення робить прокручування сторінок, ігри та взаємодію з інтерфейсом плавнішими.

Відмова від функції Dual Apps

Користувачам кількох облікових записів Telegram, Facebook або Instagram може стати в пригоді функція Dual Apps.

Вона дозволяє створити другу копію застосунку й користуватися різними акаунтами без постійного перемикання між ними.

Ігнорування функцій захисту батареї

З часом акумулятор смартфона поступово втрачає місткість, однак функція захисту батареї може допомогти уповільнити цей процес.

Вона обмежує заряджання на рівні 80%, що допомагає зменшити перегрів і зношення акумулятора.

Відмова від налаштувань Digital Wellbeing

Digital Wellbeing допомагає контролювати час використання смартфона, встановлювати обмеження для окремих застосунків і вмикати режим фокусування.

Також у системі доступний Bedtime Mode, який переводить екран у відтінки сірого та вимикає сповіщення перед сном.

Використання стандартних рингтонів і звуків сповіщень

Персоналізовані мелодії дозволяють зрозуміти, хто телефонує, навіть не дістаючи смартфон.

Окремі звуки для різних застосунків також допомагають швидше відрізняти важливі сповіщення від другорядних.

Стандартне розташування кнопок у швидких налаштуваннях

Панель швидких налаштувань можна змінити відповідно до власних потреб і винести вперед функції, які використовуються найчастіше.

Наприклад, це можуть бути нотатки, QR-сканер або керування телевізором.

Вимкнена історія сповіщень

Після закриття сповіщення воно може зникнути з панелі, однак історія сповіщень дозволяє повернутися до нього пізніше.

Ця функція може стати в пригоді, якщо повідомлення було випадково видалено.

Ігнорування режимів Split-Screen і PiP

Режим розділеного екрана дозволяє одночасно працювати у двох застосунках, наприклад переглядати календар під час написання повідомлення.

Функція "картинка в картинці" дає змогу дивитися відео або користуватися Google Maps паралельно з іншими програмами.

Відмова від меню Developer Options

Меню для розробників містить додаткові налаштування, які можуть змінити роботу смартфона.

Наприклад, зменшення тривалості анімацій робить взаємодію з пристроєм візуально швидшою, а Force Dark Mode дозволяє ввімкнути темний режим навіть у деяких застосунках, які його не підтримують.

Багато з цих можливостей можуть бути вимкнені за замовчуванням, тому їх активація здатна зробити щоденне користування Android-смартфоном зручнішим.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Android можна звільнити значний обсяг пам'яті, відмовившись від системного сервісу AICore. За словами одного з користувачів, після його вимкнення на смартфоні стало доступно щонайменше 6 ГБ додаткового місця, а пристрій продовжив працювати без помітних проблем.

Також Новини.LIVE розповідали, що швидкий розряд смартфона не завжди свідчить про зношення акумулятора. Значну частину заряду можуть споживати застосунки, які постійно працюють у фоновому режимі, завантажують дані та регулярно надсилають сповіщення.