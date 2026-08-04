На Android можна звільнити гігабайти без втрати даних: як архівувати застосунки

Смартфон в руках, меню внутрішнього сховища смартфона. Фото: Unsplash, кадр з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Нестача вільного місця на Android-смартфоні не завжди вимагає видалення потрібних застосунків разом із їхніми даними. У нових версіях системи передбачений інший спосіб тимчасово звільнити сховище.

Про те, як звільнити кілька гігабайтів пам'яті смартфона без видалення програм, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Як працює архівування застосунків

Функція архівування доступна на пристроях з Android 15 і новішими версіями операційної системи. Вона переводить рідко використовувані програми у своєрідний "режим сну".

Під час архівування система видаляє більшу частину файлів застосунку, зокрема кеш, тимчасові дані та окремі системні компоненти. Водночас логін, налаштування й особисті дані користувача залишаються на пристрої.

Після відновлення застосунок повертається до попереднього стану, тому повторно входити до облікового запису або налаштовувати його зазвичай не потрібно.

Журналіст MakeUseOf протестував функцію на Pixel 10 Pro. Архівування 20 рідко використовуваних програм дозволило звільнити близько 6 ГБ пам'яті без їх повного видалення.

Як архівувати програму вручну

Для ручного архівування потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Застосунки" та вибрати пункт "Усі застосунки".

Після цього слід відкрити сторінку потрібної програми та натиснути "Архівувати". Кнопка розташовується поруч із параметрами видалення та примусового зупинення.

Процедуру можна повторити для всіх програм, які використовуються рідко, але можуть знадобитися в майбутньому.

Для відновлення архівованого застосунку потрібне підключення до інтернету, оскільки відсутні компоненти повторно завантажуються з Google Play. Тому не варто архівувати навігацію, нотатки та інші програми, доступ до яких може знадобитися без інтернету.

Як увімкнути автоматичне архівування

Android може самостійно архівувати застосунки, якими власник давно не користувався, коли у внутрішньому сховищі закінчується місце.

Для активації функції потрібно відкрити Google Play, натиснути значок профілю та перейти до розділу "Налаштування". Далі необхідно відкрити меню "Загальні" та ввімкнути параметр "Автоматично архівувати застосунки".

Після цього система зможе звільняти місце для встановлення нових програм, не видаляючи повністю вже наявні.

Які обмеження має архівування

Функція підтримується не всіма програмами. Системні застосунки та частину попередньо встановленого програмного забезпечення стандартним способом архівувати не можна.

Архівування також не очищає кеш браузера та не впливає на файли, які зберігаються на зовнішній карті пам'яті.

Обсяг звільненого місця залежить від кількості та розміру вибраних програм. Найбільшу користь функція принесе власникам смартфонів із багатьма великими застосунками, які запускаються лише зрідка.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть після видалення великої кількості фото та відео вільного місця на Android-смартфоні може майже не побільшати. Причина в тому, що деякі застосунки ще певний час зберігають стерті файли у кошику або тимчасових папках.

Також Новини.LIVE розповідали, що з роками смартфон може почати працювати повільніше через постійне навантаження. На швидкодію впливають непотрібні застосунки, заповнене сховище, накопичений кеш і застаріле програмне забезпечення.