Мобільний зв'язок переведуть на нову технологію: з 14 липня після 00:00 введуть зміни

SIM-картки та чоловік розмовляє телефоном. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

У чотирьох областях України "Київстар" почне відключати 3G та переводити вивільнені частоти на 4G. Зміни стартують 14 липня 2026 року після 00:00 і мають забезпечити швидший мобільний інтернет та стабільніше з'єднання.

Про те, де відбудеться перехід на нову технологію та що потрібно зробити абонентам, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на PMG.ua.

Де "Київстар" відключить 3G з 14 липня

Після 00:00 14 липня оператор почне перерозподіляти частоти, які звільняться після відключення 3G, на користь мобільного зв'язку четвертого покоління.

У Тернопільській області зміни торкнуться:

Чорткова;

Почаєва;

Тернопільського району;

Збаража;

Чортківського району;

Бережан;

Кременця;

Великої Березовиці;

Теребовлі;

Кременецького району.

У Сумській області перехід відбудеться у:

Тростянці;

Роменському районі;

Глухові;

Охтирському районі;

Кролевці;

Сумському районі;

Ромнах;

Шосткинському районі;

Охтирці;

Конотопському районі.

У Дніпропетровській області 3G відключатимуть у:

Покрові;

Павлоградському районі;

Зеленодольську;

Нікополі;

Синельниковому;

Дніпровському районі;

Марганці;

Синельниківському районі;

Павлограді;

Нікопольському районі.

У Чернівецькій області зміни стосуватимуться Чернівецького району.

Що зміниться для абонентів після переходу на 4G

Завдяки 4G користувачі зможуть швидше завантажувати сайти, переглядати відео та користуватися різними онлайн-сервісами.

З'єднання також має стати стабільнішим, оскільки мережа четвертого покоління здатна витримувати більше навантаження. Особливо це може бути помітно у містах і районах із великою кількістю абонентів.

Що потрібно зробити власникам смартфонів

Власникам сучасних смартфонів зазвичай не потрібно нічого змінювати, якщо пристрій уже підтримує 4G.

Водночас користувачам старіших телефонів варто перевірити налаштування мережі та переконатися, що на смартфоні увімкнено 4G або LTE.

Якщо після відключення 3G таке налаштування не активоване, деякі телефони можуть автоматично перейти на 2G, через що швидкість мобільного інтернету значно знизиться.

Звичайні голосові дзвінки та SMS продовжать працювати, оскільки зміни насамперед стосуються мобільного інтернету.

Раніше Новини.LIVE писали, що абоненти українських мобільних операторів можуть скоротити витрати на зв'язок завдяки спеціальним акціям і пропозиціям. Київстар, Vodafone та lifecell мають послуги, які дозволяють зменшити вартість обслуговування влітку 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що Vodafone пропонує абонентам акцію, яка дозволяє два місяці не сплачувати за пакет послуг. Така пропозиція дає змогу тимчасово зменшити витрати на мобільний зв'язок.