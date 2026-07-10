Як часто треба перезавантажувати iPhone та Android-смартфони

Меню перезавантаження смартфона та телефон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Регулярне перезавантаження смартфона може допомогти прибрати дрібні програмні збої, зависання та фонові процеси, які впливають на швидкодію й автономність. Така профілактика корисна як для iPhone, так і для Android-пристроїв.

Про те, як часто потрібно перезавантажувати смартфон, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Навіщо перезавантажувати смартфон

Порада вимкнути пристрій і знову ввімкнути його давно стала класичним способом розв'язання технічних проблем. Для смартфонів вона теж залишається актуальною.

Якщо iPhone або Android-пристрій починає працювати нестабільно, перезапуск часто стає першим кроком, який може допомогти. Перезавантаження корисне не лише тоді, коли телефон уже завис або працює з помилками.

Періодичний перезапуск може бути корисним і у звичайному режимі, навіть між оновленнями системи. Він допомагає прибрати тимчасові програмні збої та зменшити вплив фонових процесів на продуктивність і заряд батареї.

Як часто перезавантажувати iPhone

Apple не дає окремої універсальної поради щодо того, як часто потрібно перезавантажувати iPhone у звичайному режимі. Водночас у своїх матеріалах компанія радить спочатку закрити й заново відкрити застосунок, якщо він працює некоректно.

Якщо це не допомагає, тоді варто перезавантажити пристрій.

Перезапуск iPhone означає повне закриття відкритих програм. Після цього користувачу доводиться запускати їх заново. Саме це може допомогти усунути проблеми, які впливали на швидкодію або автономність смартфона.

Для профілактики iPhone можна перезавантажувати час від часу або дотримуватися умовного графіка, наприклад, раз на тиждень чи раз на два тижні.

Як часто перезавантажувати Android-смартфон

Для Android діють подібні принципи. Водночас сама екосистема складніша через велику кількість оболонок і модифікацій системи від різних виробників.

Через це ризик дрібних програмних збоїв на Android може бути вищим.

Google у матеріалах для Pixel пояснює, що перезапуск смартфона може допомогти усунути типові тимчасові проблеми. Йдеться, зокрема, про зависання застосунків, збої камери або погане з'єднання. При цьому конкретної рекомендованої частоти Google не називає.

Samsung прямо радить регулярно перезавантажувати Galaxy-смартфони, щоб уникати уповільнення й зависань. У документації компанії навіть згадується звичка перезавантажувати телефон щодня, хоча для більшості користувачів це може бути надто часто.

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