Mercedes випустила електробайк AMG F1 Track Edition — чи справді він такий гарний

Електровелосипед AMG F1 City Edition. Фото: N+ Bikes

Якщо ви не готові витрачати великі кошти на справжній Mercedes AMG, компанія пропонує яскраву альтернативу — електробайк AMG F1 Track Edition 750. Це стильний міський транспорт, натхнений Формулою 1. Модель було представлено у лютому 2025 року.

Повний огляд електробайка AMG F1 Track Edition провело видання Wired.

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Постачається AMG F1 у картонній транспортувальній коробці, сама рама електробайка обмотана у пінний поліетилен.

Хоча на рамі красується легендарна трипроменева зірка, насправді цю модель виготовляє компанія N+ Bikes з Каліфорнії. Розробляли її у співпраці з командою Mercedes AMG Petronas Formula One, тож офіційна ліцензія від Mercedes дійсно є.

Зовнішній вигляд AMG F1 Track Edition. Фото: Wired

Рама зроблена з алюмінію й має суцільну конструкцію без амортизаторів. Чорне матове покриття має привабливий вигляд, а бірюзові акценти "Petronas Green" на виделці та пір'ях задньої вилки підкреслюють перегонову спадщину. "Кокпіт" велосипеда схожий на панель приладів мініатюрного Mercedes: два ретрометричні циферблати показують швидкість та оберти у ватах.

Які технічні характеристики AMG F1 Track Edition

Всередині мотор потужністю 750 Вт, розташований у маточині заднього колеса, пропонує чотири режими їзди — від Normal до Race. У нижній трубі рами приховано 48-вольтову батарею з заявленим запасом ходу до 113 км. Також передбачено можливість встановити додаткову 48-вольтову батарею (купується окремо) у масивний підсідельний штир. Проте витягувати обидва акумулятори не так просто, тож заряджання в офісі або в холодну пору року може перетворитися на виклик.

Однією з цікавинок стало те, що разом із велосипедом надійшов смартшолом за 400 доларів з Bluetooth-підключенням.

Смартшолом до електробайка AMG F1 Track Edition. Фото: N+ Bikes

Смартшолом до електробайка AMG F1 Track Edition. Фото: N+ Bikes 1 / 2

Він має вбудовану систему виявлення падіння, надсилає SMS-повідомлення контакту екстреної допомоги та обладнаний додатковим підсвічуванням (червоним та жовтим ззаду, а також білою смугою спереду). Усе це, теоретично, має керуватися з панелі велосипеда. Однак, як з'ясувалося, шолом не зміг під'єднатися через застарілу прошивку. Крім того, при отриманні байка не працював дросель газу, а розв'язати такі проблеми складно, коли немає локального дилера.

Які враження від поїздки на електробайку AMG F1 Track Edition

Хоча модель спроєктована для міського середовища, рама і колеса мають масивний вигляд. Виробник не надав точну вагу, але велосипед дійсно важкий, що ускладнює транспортування в приміщення без ліфта або при доланні перешкод. Під час катання по пагорбах система керування та загальна плавність їзди на висоті часом відчуваються "грубуватими".

Узимку велосипед добре зберігав заряд у гаражі (втратив лише 19% за кілька місяців), але під час поїздки в холодну погоду при 0,5°C заряд упав із 81% до 41% менш ніж за півгодини з повним використанням дроселя на підйомах.

Колесо електробайка AMG F1 Track Edition. Фото: Wired

Переднє колесо кріпиться за допомогою ексцентрика, а заднє — болтами. Така комбінація зустрічається, але має сумнівний вигляд у сегменті велосипедів із високою ціною. Щоб зняти заднє колесо, доведеться завжди мати ключ із собою. До того ж крил у комплекті немає — вони пропонуються окремо за 100 доларів.

Загалом, це "трекова" версія велосипеда, але N+ Bikes також продає дешевшу "міську" модифікацію City Edition та значно дорожчу версію Rallye Edition. Однак сукупність багатьох невеликих недоліків (від дроселя, що не працює "з коробки", до помітної ваги та відсутності захисту від бризок) робить цю модель сумнівною покупкою з огляду на її вартість у 5 500 доларів.

Нагадаємо, Nissan випустить нову версію Leaf у Європі протягом 2025 року. Ця модель є найпопулярнішою серед українців, які віддають перевагу електрокарам.

Також ми писали, що компанія Mercedes розробила гальма, які не потребують заміни колодок та дисків. Якщо вони зрештою зносяться, це означатиме, що автомобіль також "віджив своє".