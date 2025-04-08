Mercedes выпустила электробайк AMG F1 Track Edition — действительно ли он так хорош

Электровелосипед AMG F1 City Edition. Фото: N+ Bikes

Если вы не готовы тратить большие средства на настоящий Mercedes AMG, компания предлагает яркую альтернативу — электробайк AMG F1 Track Edition 750. Это стильный городской транспорт, вдохновленный Формулой 1. Модель была представлена в феврале 2025 года.

Полный обзор электробайка AMG F1 Track Edition провело издание Wired.

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Какие впечатления от внешнего вида электробайка

Поставляется AMG F1 в картонной транспортировочной коробке, сама рама электробайка обмотана в пенный полиэтилен.

Хотя на раме красуется легендарная трехлучевая звезда, на самом деле эту модель производит компания N+ Bikes из Калифорнии. Разрабатывали ее в сотрудничестве с командой Mercedes AMG Petronas Formula One, поэтому официальная лицензия от Mercedes действительно есть.

Внешний вид AMG F1 Track Edition. Фото: Wired

Рама сделана из алюминия и имеет сплошную конструкцию без амортизаторов. Черное матовое покрытие выглядит привлекательно, а бирюзовые акценты "Petronas Green" на вилке и перьях задней вилки подчеркивают гоночное наследие. "Кокпит" велосипеда похож на панель приборов миниатюрного Mercedes: два ретрометрических циферблата показывают скорость и обороты в ваттах.

Какие технические характеристики AMG F1 Track Edition

Внутри мотор мощностью 750 Вт, расположенный в ступице заднего колеса, предлагает четыре режима езды — от Normal до Race. В нижней трубе рамы скрыта 48-вольтовая батарея с заявленным запасом хода до 113 км. Также предусмотрена возможность установить дополнительную 48-вольтовую батарею (приобретается отдельно) в массивный подседельный штырь. Однако извлекать оба аккумулятора не так просто, так что зарядка в офисе или в холодное время года может превратиться в вызов.

Одной из изюминок стало то, что вместе с велосипедом поступил смарт-шлем за 400 долларов с Bluetooth-подключением.

Смарт-шлем к электробайку AMG F1 Track Edition. Фото: N+ Bikes

Смартшлем к электробайку AMG F1 Track Edition. Фото: N+ Bikes 1 / 2

Он имеет встроенную систему обнаружения падения, отправляет SMS-сообщение контакту экстренной помощи и оборудован дополнительной подсветкой (красной и желтой сзади, а также белой полосой спереди). Все это, теоретически, должно управляться с панели велосипеда. Однако, как выяснилось, шлем не смог подключиться из-за устаревшей прошивки. Кроме того, при получении байка не работал дроссель газа, а решить такие проблемы сложно, когда нет локального дилера.

Какие впечатления от поездки на электробайке AMG F1 Track Edition

Хотя модель спроектирована для городской среды, рама и колеса выглядят массивными. Производитель не предоставил точный вес, но велосипед действительно тяжелый, что затрудняет транспортировку в помещение без лифта или при преодолении препятствий. Во время катания по холмам система управления и общая плавность езды на высоте порой ощущаются "грубоватыми".

Зимой велосипед хорошо сохранял заряд в гараже (потерял всего 19% за несколько месяцев), но во время поездки в холодную погоду при 0,5°C заряд упал с 81% до 41% менее чем за полчаса с полным использованием дросселя на подъемах.

Колесо электробайка AMG F1 Track Edition. Фото: Wired

Переднее колесо крепится с помощью эксцентрика, а заднее — болтами. Такая комбинация встречается, но выглядит сомнительно в сегменте велосипедов с высокой ценой. Чтобы снять заднее колесо, придется всегда иметь ключ с собой. К тому же крыльев в комплекте нет — они предлагаются отдельно за 100 долларов.

В общем, это "трековая" версия велосипеда, но N+ Bikes также продаёт более дешёвую "городскую" модификацию City Edition и значительно более дорогую версию Rallye Edition. Однако совокупность многих небольших недостатков (от дросселя, не работающего "из коробки", до заметного веса и отсутствия защиты от брызг) делает эту модель сомнительной покупкой, учитывая ее стоимость в 5 500 долларов.

Напомним, Nissan выпустит новую версию Leaf в Европе в течение 2025 года. Эта модель является самой популярной среди украинцев, которые отдают предпочтение электрокарам.

Также мы писали, что компания Mercedes разработала тормоза, которые не требуют замены колодок и дисков. Если они в конце концов износятся, это будет означать, что автомобиль также "отжил свое".