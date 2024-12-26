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ДОТ впроваджує цифровізацію оборонних закупівель для ЗСУ

26 грудня 2024 13:50
Анастасія Постоєнко - Редактор
ДОТ прискорює постачання армії завдяки цифровізації
Чоловік за комп'ютером. Фото: Pexels
Анастасія Постоєнко - Редактор

Державний оператор тилу (ДОТ) активно працює над реформуванням процесів забезпечення Збройних Сил України, головним напрямом якого стала цифровізація. За рік роботи агенція досягла значних результатів, спрямованих на скорочення бюрократії та підвищення ефективності під час закупівель для ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Державного оператора тилу

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Закупівлі для ЗСУ через DOT-Chain

"DOT-Chain можна вважати одним із ключових інструментів, які допомагають прибирати бюрократичні перешкоди. За той час, що ця система існує, вона чудово зарекомендувала себе у постачанні харчування, а наступного року допоможе пришвидшити появу необхідної техніки для військових. У період, коли кожна хвилина цінна, DOT-Chain допомагає заощаджувати час і наближає нас до перетворення на ефективну цифрову армію", — заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Ключовим інструментом реформ стала система DOT-Chain, розроблена з нуля ІТ-департаментом ДОТ. Зокрема вдалося досягти скорочення циклу постачання продуктів у чотири рази, що суттєво підвищило оперативність процесів. Також значно зменшилась паперова робота для військових щотижня її стає менше на понад 30 000 документів.

Уже оброблено близько 75 000 заявок і 450 000 видаткових накладних, що дозволило автоматизувати значну частину рутинної роботи. Поставлено 647 мільйонів кілограмів продуктів для потреб армії. У системі працюють понад 10 постачальників та 2000 користувачів, що забезпечує її широке охоплення.

Також значно скорочено цикл опрацювання документів — від стартових 45–60 днів до лише 14 днів у листопаді.

Також налагоджене прозоре середовище взаємодії між військовими частинами, ДОТ та постачальниками, вже працює функціонал онлайн-подачі начальниками продовольчого забезпечення скарг у випадку незадовільної якості продуктів. Також підтверджена відповідність безпеки рівня КСЗІ.

"Цифровізація не просто спрощує процеси – вона кардинально змінює підходи до забезпечення нашого війська. Завдяки сучасним технологіям, як-от система DOT-Chain, ми вже сьогодні бачимо конкретні результати: зменшення бюрократії та підвищення якості обслуговування військових. Це дозволяє армії зосередитися на головному – захисті нашої держави. Кожна гривня, спрямована на ЗСУ, повинна працювати на нашу перемогу, і цифрові рішення стають нашим надійним союзником у цьому напрямі", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Оптимізація внутрішніх процесів

ІТ-команда Державного оператора тилу (ДОТ) протягом року зробила значний крок у вдосконаленні внутрішніх процесів агенції. Було реалізовано низку рішень, спрямованих на оптимізацію роботи. Зокрема, розроблено та впроваджено системи для бухгалтерського та кадрового обліку, електронного документообігу і менеджменту задач. На основі продуктів Microsoft зараз активно розвивається власна ERP-система, яка дозволяє ефективно управляти основними бізнес-процесами.

Додатково команда створила інфраструктуру, яка включає захищену систему обробки даних (ДСК), а також розбудувала систему управління інформаційною безпекою, що забезпечує надійний захист даних. Ще одним досягненням стало впровадження інтегрованої комунікаційної системи МОУ SAP, яка значно покращує координацію та взаємодію всередині організації. Ці інновації дозволяють ДОТ працювати більш ефективно, забезпечуючи якісне виконання завдань на благо Збройних Сил України.

Що зміниться у 2025 році у цифровізації DOT-Chain

ДОТ планує запустити модуль DOT-Chain Defense, який базуватиметься на системі DOT-Chain. Цей модуль дозволить отримувати потреби безпосередньо від бойових підрозділів у таких напрямках, як безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, наземні роботизовані комплекси та станції керування.

Очікується, що це підвищить точність і ефективність забезпечення, оскільки військові зможуть самостійно обирати засоби, які найкраще відповідають їхнім потребам. Водночас вітчизняні виробники отримають точні дані про запити ЗСУ, що дозволить їм оптимізувати виробничі процеси, підвищувати якість продукції та отримувати зворотний зв’язок у режимі реального часу. Реліз цього модуля заплановано на першу половину 2025 року.

Також у планах ДОТ є розширення функціоналу щодо забезпечення харчуванням. Зокрема, передбачено впровадження електронного меню розкладки, а також ведення обліку та звітності на рівні військових частин. Це сприятиме підвищенню прозорості та якості постачання продуктів харчування для військових. Крім того, у січні система DOT-Chain отримає новий інструмент, який дозволить військовим подавати онлайн-рекламації стосовно якості та термінів постачання.

Щоб забезпечити додатковий рівень захисту системи, ДОТ планує провести Bug Bounty – програму, що передбачає залучення білих хакерів для пошуку потенційних вразливостей. Такий підхід активно використовують найбільші світові ІТ-компанії, оскільки він дозволяє превентивно виявляти проблеми в системах.

Для підвищення безпеки користувачів у DOT-Chain буде впроваджено двофакторну автентифікацію. Ця функція забезпечує додатковий рівень захисту завдяки обов’язковому підтвердженню особи під час входу до системи, що значно ускладнює можливість її зламу.

Окремий акцент зроблено на подальшій цифровізації внутрішніх процесів у ДОТ. Зокрема, йдеться про розвиток ERP-системи, яка об’єднає всі ключові функції, такі як закупівлі, продажі, фінанси, кадрові процеси та логістику, в єдиному програмному забезпеченні. Це дозволить оптимізувати управління та зробити всі операції максимально прозорими й ефективними.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про кардинальні зміни у зборі даних для ЗСУ через DOT-Chain.

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що уряд спростив процес закупівлі дронів та РЕБ для Збройних сил України.

ЗСУ оборонна сфера закупівлі DOT цифровізація

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14:29 Вже не наш — однопартійці про затриманого одеського політика

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:29 Під час голосування за членів антикорради Міноборони стався збій

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