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ГОТ внедряет цифровизацию оборонных закупок для ВСУ

26 декабря 2024 13:50
Анастасия Постоенко - Редактор
ДОТ ускоряет поставки армии благодаря цифровизации
Человек за компьютером. Фото: Pexels
Анастасия Постоенко - Редактор

Государственный оператор тыла (ГОТ) активно работает над реформированием процессов обеспечения Вооруженных Сил Украины, главным направлением которого стала цифровизация.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного оператора тыла .

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Закупки для ВСУ через DOT-Chain

"DOT-Chain можно считать одним из ключевых инструментов, которые помогают убирать бюрократические препятствия. За то время, что эта система существует, она прекрасно зарекомендовала себя в поставках питания, а в следующем году поможет ускорить появление необходимой техники для военных. В период, когда каждая минута ценна, DOT-Chain помогает экономить время и приближает нас к превращению в эффективную цифровую армию", — заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Ключевым инструментом реформ стала система DOT-Chain, разработанная с нуля ИТ-департаментом ДОТ. В частности удалось достичь сокращения цикла поставки продуктов в четыре раза, что существенно повысило оперативность процессов. Также значительно уменьшилась бумажная работа для военных еженедельно ее становится меньше более чем на 30 000 документов.

Уже обработано около 75 000 заявок и 450 000 расходных накладных, что позволило автоматизировать значительную часть рутинной работы. Поставлено 647 миллионов килограммов продуктов для нужд армии. В системе работают более 10 поставщиков и 2000 пользователей, что обеспечивает ее широкий охват.

Также значительно сокращен цикл обработки документов - от стартовых 45-60 дней до всего 14 дней в ноябре.

Также налажена прозрачная среда взаимодействия между воинскими частями, ДОТ и поставщиками, уже работает функционал онлайн-подачи начальниками продовольственного обеспечения жалоб в случае неудовлетворительного качества продуктов. Также подтверждено соответствие безопасности уровня КСЗИ.

"Цифровизация не просто упрощает процессы — она кардинально меняет подходы к обеспечению нашего войска. Благодаря современным технологиям, таким как система DOT-Chain, мы уже сегодня видим конкретные результаты: уменьшение бюрократии и повышение качества обслуживания военных. Это позволяет армии сосредоточиться на главном - защите нашего государства. Каждая гривна, направленная на ВСУ, должна работать на нашу победу, и цифровые решения становятся нашим надежным союзником в этом направлении", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Оптимизация внутренних процессов

ИТ-команда Государственного оператора тыла (ГОТ) в течение года сделала значительный шаг в совершенствовании внутренних процессов агентства. Был реализован ряд решений, направленных на оптимизацию работы. В частности, разработаны и внедрены системы для бухгалтерского и кадрового учета, электронного документооборота и менеджмента задач. На основе продуктов Microsoft сейчас активно развивается собственная ERP-система, которая позволяет эффективно управлять основными бизнес-процессами.

Дополнительно команда создала инфраструктуру, которая включает защищенную систему обработки данных (ДСК), а также развила систему управления информационной безопасностью, обеспечивающую надежную защиту данных. Еще одним достижением стало внедрение интегрированной коммуникационной системы МОУ SAP, которая значительно улучшает координацию и взаимодействие внутри организации. Эти инновации позволяют ДОТ работать более эффективно, обеспечивая качественное выполнение задач на благо Вооруженных Сил Украины.

Что изменится в 2025 году в цифровизации DOT-Chain

ДОТ планирует запустить модуль DOT-Chain Defense, который будет базироваться на системе DOT-Chain. Этот модуль позволит получать потребности непосредственно от боевых подразделений в таких направлениях, как беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, наземные роботизированные комплексы и станции управления.

Ожидается, что это повысит точность и эффективность обеспечения, поскольку военные смогут самостоятельно выбирать средства, которые лучше всего соответствуют их потребностям. В то же время отечественные производители получат точные данные о запросах ВСУ, что позволит им оптимизировать производственные процессы, повышать качество продукции и получать обратную связь в режиме реального времени. Релиз этого модуля запланирован на первую половину 2025 года.

Также в планах ДОТ является расширение функционала по обеспечению питанием. В частности, предусмотрено внедрение электронного меню раскладки, а также ведение учета и отчетности на уровне воинских частей. Это будет способствовать повышению прозрачности и качества поставок продуктов питания для военных. Кроме того, в январе система DOT-Chain получит новый инструмент, который позволит военным подавать онлайн-рекламации относительно качества и сроков поставки.

Чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты системы, ДОТ планирует провести Bug Bounty — программу, предусматривающую привлечение белых хакеров для поиска потенциальных уязвимостей. Такой подход активно используют крупнейшие мировые ИТ-компании, поскольку он позволяет превентивно выявлять проблемы в системах.

Для повышения безопасности пользователей в DOT-Chain будет внедрена двухфакторная аутентификация. Эта функция обеспечивает дополнительный уровень защиты благодаря обязательному подтверждению личности при входе в систему, что значительно усложняет возможность ее взлома.

Отдельный акцент сделан на дальнейшей цифровизации внутренних процессов в ДОТ. В частности, речь идет о развитии ERP-системы, которая объединит все ключевые функции, такие как закупки, продажи, финансы, кадровые процессы и логистику, в едином программном обеспечении. Это позволит оптимизировать управление и сделать все операции максимально прозрачными и эффективными.

Напомним, ранее сообщалось о кардинальных изменениях в сборе данных для ВСУ через DOT-Chain.

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что правительство упростило процесс закупки дронов и РЭБ для Вооруженных сил Украины.

ВСУ оборонная сфера закупки DOT цифровизация

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13:50 ГОТ внедряет цифровизацию оборонных закупок для ВСУ

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13:28 В Сумах раздаются повторные взрывы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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