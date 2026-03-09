Названо п'ять місць, де не варто залишати смартфон, але всі чомусь кладуть його туди

Смартфон у кишені та смартфон у ліжку. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон давно став частиною щоденного життя: його беруть із собою вдома, на роботі, у транспорті та під час відпочинку. Водночас звичка класти пристрій у перше-ліпше місце може обернутися проблемами для його роботи.

Ванна кімната

Телефон часто залишають на раковині, пральній машині або просто беруть із собою під час водних процедур. Проте підвищена вологість і перепади температури негативно впливають на електроніку. Навіть захист від води не означає, що постійний контакт із вологою минає без наслідків для внутрішніх компонентів.

Підвіконня під прямим сонцем

Ще одна невдала звичка — залишати смартфон на підвіконні під прямими сонячними променями. Так роблять, зокрема, коли хочуть тримати його на видноті або зарядити біля розетки. Але нагрівання корпусу через сонце шкодить акумулятору, прискорює зношення батареї та в окремих випадках може впливати на швидкодію пристрою.

Задня кишеня штанів

До найпоширеніших місць належить і задня кишеня штанів. Такий спосіб носіння здається зручним, але створює одразу кілька ризиків. Телефон може випасти під час руху, а коли людина сідає, тиск на корпус і дисплей здатен призвести до механічних пошкоджень.

Біля ліжка під час сну

Нерідко смартфон кладуть і біля ліжка перед сном — поруч із подушкою або просто на ковдрі. Однак на м'якій поверхні пристрій охолоджується гірше, а під тканиною може перегріватися. Окремо проблемою залишаються повідомлення та сповіщення, які заважають повноцінному відпочинку.

На кухні біля плити

Ще одна зона ризику — кухня, особливо місце біля плити. Телефон часто тримають поруч, коли готують їжу, дивляться рецепти або вмикають музику. Але гаряча пара, жир, бризки води та випадковий контакт із гарячими поверхнями роблять таке розташування небезпечним для пристрою.

Смартфони постійно взаємодіють із бездротовими мережами, коли на пристрої активований Wi-Fi. Під час пошуку точок доступу телефон передає технічний ідентифікатор мережевого модуля — так звану MAC-адресу, завдяки якій мережеве обладнання може розпізнати конкретний пристрій.

Ще однією проблемою, з якою інколи стикаються користувачі смартфонів, є пошкодження акумулятора. Якщо батарея починає деформуватися або збільшуватися в об'ємі, це може сигналізувати про небезпечну несправність, що потенційно загрожує перегрівом або навіть займанням пристрою.