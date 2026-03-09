Рискуете сломать устройство — 5 мест, где нельзя оставлять смартфон

Смартфон в кармане и смартфон в постели. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Телефон давно сопровождает человека почти постоянно — дома, в дороге, на работе и даже во время отдыха. Из-за этого его часто оставляют там, где удобно в конкретный момент, не задумываясь о возможных последствиях для устройства.

О таких местах пишет ТСН.

Ванная комната

Телефон часто оставляют на раковине, стиральной машине или просто берут с собой во время водных процедур. Однако повышенная влажность и перепады температуры негативно влияют на электронику. Даже защита от воды не означает, что постоянный контакт с влагой проходит без последствий для внутренних компонентов.

Подоконники под прямым солнцем

Еще одна неудачная привычка — оставлять смартфон на подоконнике под прямыми солнечными лучами. Так делают, в частности, когда хотят держать его на виду или зарядить возле розетки. Но нагрев корпуса из-за солнца вредит аккумулятору, ускоряет износ батареи и в отдельных случаях может влиять на быстродействие устройства.

Задний карман брюк

К самым распространенным местам относится и задний карман брюк. Такой способ ношения кажется удобным, но создает сразу несколько рисков. Телефон может выпасть во время движения, а когда человек садится, давление на корпус и дисплей способно привести к механическим повреждениям.

Возле кровати во время сна

Нередко смартфон кладут и возле кровати перед сном — рядом с подушкой или просто на одеяле. Однако на мягкой поверхности устройство охлаждается хуже, а под тканью может перегреваться. Отдельно проблемой остаются уведомления и оповещения, которые мешают полноценному отдыху.

На кухне возле плиты

Еще одна зона риска — кухня, особенно место возле плиты. Телефон часто держат рядом, когда готовят еду, смотрят рецепты или включают музыку. Но горячий пар, жир, брызги воды и случайный контакт с горячими поверхностями делают такое расположение опасным для устройства.

Смартфоны постоянно взаимодействуют с беспроводными сетями, когда на устройстве активирован Wi-Fi. При поиске точек доступа телефон передает технический идентификатор сетевого модуля — так называемый MAC-адрес, благодаря которому сетевое оборудование может распознать конкретное устройство.

Еще одной проблемой, с которой иногда сталкиваются пользователи смартфонов, является повреждение аккумулятора. Если батарея начинает деформироваться или увеличиваться в объеме, это может сигнализировать об опасной неисправности, что потенциально грозит перегревом или даже воспламенением устройства.