Чому телефон перегрівається і гальмує — 4 основні причини

Смартфон може помітно нагріватися навіть під час звичних завдань, а разом із цим — втрачати швидкодію. Найчастіше така поведінка пов'язана не з поломкою, а з навантаженням на систему, станом батареї, нестачею пам'яті або програмними збоями.

Через що телефон перегрівається і працює повільніше

Сучасний смартфон фактично є компактним комп'ютером у щільному корпусі без активного охолодження. Коли процесор або вузол заряджання працюють із підвищеним навантаженням, температура зростає, а система автоматично знижує продуктивність, щоб уберегти компоненти від пошкодження. Саме тому пристрій одночасно стає і гарячим, і повільним.

У такій ситуації йдеться про захисну реакцію системи, але причини перегріву бувають різними.

Фонові процеси перевантажують систему

Однією з найпоширеніших причин залишаються програми, що працюють у фоні. Поки користувач переглядає відео, читає новини чи листується, інші застосунки можуть синхронізувати дані, оновлювати геолокацію, підвантажувати рекламу та виконувати інші процеси.

У такому випадку варто перевірити в налаштуваннях батареї, які програми найбільше використовують енергію у фоні. На Android цей розділ зазвичай знаходиться в меню "Параметри" — "Батарея" — "Використання батареї", на iPhone — в "Загальні" — "Акумулятор". Також допомагає зменшення кількості віджетів і обмеження фонової активності для непотрібних додатків.

Брак вільного місця знижує продуктивність

Ще одна поширена причина — переповнене сховище. Якщо на смартфоні залишається менш як 10-15% вільної пам'яті, система починає працювати повільніше. Це пов'язано з тим, що їй постійно потрібен простір для тимчасових файлів, кешу та службових даних.

Серед типових джерел зайнятого простору — кеш браузера, картографічних сервісів і стримінгових платформ. Для звільнення пам'яті зазвичай видаляють непотрібні програми, переносять фото та відео у хмарне сховище або на комп'ютер, а також очищують кеш через системні налаштування чи параметри конкретних застосунків.

Зношена батарея теж впливає на роботу

Окремою причиною можуть бути проблеми з акумулятором. Літій-іонні батареї поступово деградують, і після 500-700 циклів заряджання їхня місткість може знижуватися до 70-80%.

Стан акумулятора можна перевірити в системних параметрах. На iPhone для цього є розділ "Загальні" — "Акумулятор" — "Стан акумулятора". На Android таку інформацію інколи дивляться через сервісне меню або спеціалізовані застосунки на кшталт AccuBattery. Якщо місткість опустилася нижче 80%, доцільною стає заміна батареї в офіційному сервісі або надійній майстерні.

Збої в системі та старе ПЗ можуть провокувати нагрів

На роботу смартфона також впливають програмні помилки та застаріле програмне забезпечення. Операційна система й застосунки потребують оновлень не лише для нових функцій, а й для виправлення багів і кращого розподілу ресурсів.

У подібній ситуації зазвичай допомагає встановлення всіх оновлень системи та застосунків, а також перезавантаження смартфона для очищення оперативної пам'яті. Якщо конкретна програма почала працювати гірше після оновлення, інколи проблему вирішує очищення її даних або перевстановлення. У крайньому випадку застосовують скидання до заводських налаштувань із попереднім резервним копіюванням.

