Україна
Відео

Головна Технології Чотири причини, чому смартфон гальмує і перегрівається

Чотири причини, чому смартфон гальмує і перегрівається

Дата публікації: 9 березня 2026 17:05
Чому телефон перегрівається і гальмує — 4 основні причини
Смартфон на зарядці та смартфони різних виробників. Фото: Freepik, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон може помітно нагріватися навіть під час звичних завдань, а разом із цим — втрачати швидкодію. Найчастіше така поведінка пов'язана не з поломкою, а з навантаженням на систему, станом батареї, нестачею пам'яті або програмними збоями.

Про це пише iTechua.

Читайте також:

Через що телефон перегрівається і працює повільніше

Сучасний смартфон фактично є компактним комп'ютером у щільному корпусі без активного охолодження. Коли процесор або вузол заряджання працюють із підвищеним навантаженням, температура зростає, а система автоматично знижує продуктивність, щоб уберегти компоненти від пошкодження. Саме тому пристрій одночасно стає і гарячим, і повільним.

У такій ситуації йдеться про захисну реакцію системи, але причини перегріву бувають різними.

Фонові процеси перевантажують систему

Однією з найпоширеніших причин залишаються програми, що працюють у фоні. Поки користувач переглядає відео, читає новини чи листується, інші застосунки можуть синхронізувати дані, оновлювати геолокацію, підвантажувати рекламу та виконувати інші процеси.

У такому випадку варто перевірити в налаштуваннях батареї, які програми найбільше використовують енергію у фоні. На Android цей розділ зазвичай знаходиться в меню "Параметри" — "Батарея" — "Використання батареї", на iPhone — в "Загальні" — "Акумулятор". Також допомагає зменшення кількості віджетів і обмеження фонової активності для непотрібних додатків.

Брак вільного місця знижує продуктивність

Ще одна поширена причина — переповнене сховище. Якщо на смартфоні залишається менш як 10-15% вільної пам'яті, система починає працювати повільніше. Це пов'язано з тим, що їй постійно потрібен простір для тимчасових файлів, кешу та службових даних.

Серед типових джерел зайнятого простору — кеш браузера, картографічних сервісів і стримінгових платформ. Для звільнення пам'яті зазвичай видаляють непотрібні програми, переносять фото та відео у хмарне сховище або на комп'ютер, а також очищують кеш через системні налаштування чи параметри конкретних застосунків.

Зношена батарея теж впливає на роботу

Окремою причиною можуть бути проблеми з акумулятором. Літій-іонні батареї поступово деградують, і після 500-700 циклів заряджання їхня місткість може знижуватися до 70-80%.

Стан акумулятора можна перевірити в системних параметрах. На iPhone для цього є розділ "Загальні" — "Акумулятор" — "Стан акумулятора". На Android таку інформацію інколи дивляться через сервісне меню або спеціалізовані застосунки на кшталт AccuBattery. Якщо місткість опустилася нижче 80%, доцільною стає заміна батареї в офіційному сервісі або надійній майстерні.

Збої в системі та старе ПЗ можуть провокувати нагрів

На роботу смартфона також впливають програмні помилки та застаріле програмне забезпечення. Операційна система й застосунки потребують оновлень не лише для нових функцій, а й для виправлення багів і кращого розподілу ресурсів.

У подібній ситуації зазвичай допомагає встановлення всіх оновлень системи та застосунків, а також перезавантаження смартфона для очищення оперативної пам'яті. Якщо конкретна програма почала працювати гірше після оновлення, інколи проблему вирішує очищення її даних або перевстановлення. У крайньому випадку застосовують скидання до заводських налаштувань із попереднім резервним копіюванням.

Смартфони зазвичай залишаються підключеними до Wi-Fi майже безперервно, у тому числі під час нічного відпочинку користувача. Через це час від часу виникає дискусія, чи варто вимикати бездротове з'єднання перед сном.

Ще одним фактором ризику для смартфона може бути стан акумулятора. Якщо батарея починає деформуватися або збільшуватися в об'ємі, це може свідчити про серйозну технічну проблему, яка потенційно здатна призвести до перегріву чи задимлення.

смартфон пам'ять заряджання акумулятор функції перегрів
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
