Україна
Смартфон греется и работает медленнее — 4 причины

Смартфон греется и работает медленнее — 4 причины

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 17:05
Почему телефон перегревается и начинает тормозить — 4 ключевые причины
Смартфон на зарядке и смартфоны разных производителей. Фото: Freepik, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Сильный нагрев смартфона и падение скорости работы часто появляются одновременно и обычно указывают на перегрузку отдельных узлов устройства. В большинстве случаев причина кроется в фоне, памяти, аккумуляторе или сбоях системы, а не в внезапной поломке.

Об этом пишет iTechua.

Из-за чего телефон перегревается и работает медленнее

Современный смартфон фактически является компактным компьютером в плотном корпусе без активного охлаждения. Когда процессор или узел зарядки работают с повышенной нагрузкой, температура растет, а система автоматически снижает производительность, чтобы уберечь компоненты от повреждения. Именно поэтому устройство одновременно становится и горячим, и медленным.

В такой ситуации речь идет о защитной реакции системы, но причины перегрева бывают разными.

Фоновые процессы перегружают систему

Одной из самых распространенных причин остаются программы, работающие в фоне. Пока пользователь просматривает видео, читает новости или переписывается, другие приложения могут синхронизировать данные, обновлять геолокацию, подгружать рекламу и выполнять другие процессы.

В таком случае стоит проверить в настройках батареи, какие программы больше всего используют энергию в фоне. На Android этот раздел обычно находится в меню "Параметры" — "Батарея" — "Использование батареи", на iPhone — в "Общие" — "Аккумулятор". Также помогает уменьшение количества виджетов и ограничение фоновой активности для ненужных приложений.

Нехватка свободного места снижает производительность

Еще одна распространенная причина — переполненное хранилище. Если на смартфоне остается менее 10-15% свободной памяти, система начинает работать медленнее. Это связано с тем, что ей постоянно нужно пространство для временных файлов, кэша и служебных данных.

Среди типичных источников занятого пространства — кэш браузера, картографических сервисов и стриминговых платформ. Для освобождения памяти обычно удаляют ненужные программы, переносят фото и видео в облачное хранилище или на компьютер, а также очищают кэш через системные настройки или параметры конкретных приложений.

Изношенная батарея тоже влияет на работу

Отдельной причиной могут быть проблемы с аккумулятором. Литий-ионные батареи постепенно деградируют, и после 500-700 циклов зарядки их емкость может снижаться до 70-80%.

Состояние аккумулятора можно проверить в системных параметрах. На iPhone для этого есть раздел "Общие" — "Аккумулятор" — "Состояние аккумулятора". На Android такую информацию иногда смотрят через сервисное меню или специализированные приложения вроде AccuBattery. Если емкость опустилась ниже 80%, целесообразной становится замена батареи в официальном сервисе или надежной мастерской.

Сбои в системе и старое ПО могут провоцировать нагрев

На работу смартфона также влияют программные ошибки и устаревшее программное обеспечение. Операционная система и приложения требуют обновлений не только для новых функций, но и для исправления багов и лучшего распределения ресурсов.

В подобной ситуации обычно помогает установка всех обновлений системы и приложений, а также перезагрузка смартфона для очистки оперативной памяти. Если конкретная программа начала работать хуже после обновления, иногда проблему решает очистка ее данных или переустановка. В крайнем случае применяют сброс к заводским настройкам с предварительным резервным копированием.

Смартфоны обычно остаются подключенными к Wi-Fi почти непрерывно, в том числе во время ночного отдыха пользователя. Поэтому время от времени возникает дискуссия, стоит ли выключать беспроводное соединение перед сном.

Еще одним фактором риска для смартфона может быть состояние аккумулятора. Если батарея начинает деформироваться или увеличиваться в объеме, это может свидетельствовать о серьезной технической проблеме, которая потенциально способна привести к перегреву или задымлению.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
