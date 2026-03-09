Почему телефон перегревается и начинает тормозить — 4 ключевые причины

Смартфон на зарядке и смартфоны разных производителей. Фото: Freepik, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Сильный нагрев смартфона и падение скорости работы часто появляются одновременно и обычно указывают на перегрузку отдельных узлов устройства. В большинстве случаев причина кроется в фоне, памяти, аккумуляторе или сбоях системы, а не в внезапной поломке.

Из-за чего телефон перегревается и работает медленнее

Современный смартфон фактически является компактным компьютером в плотном корпусе без активного охлаждения. Когда процессор или узел зарядки работают с повышенной нагрузкой, температура растет, а система автоматически снижает производительность, чтобы уберечь компоненты от повреждения. Именно поэтому устройство одновременно становится и горячим, и медленным.

В такой ситуации речь идет о защитной реакции системы, но причины перегрева бывают разными.

Фоновые процессы перегружают систему

Одной из самых распространенных причин остаются программы, работающие в фоне. Пока пользователь просматривает видео, читает новости или переписывается, другие приложения могут синхронизировать данные, обновлять геолокацию, подгружать рекламу и выполнять другие процессы.

В таком случае стоит проверить в настройках батареи, какие программы больше всего используют энергию в фоне. На Android этот раздел обычно находится в меню "Параметры" — "Батарея" — "Использование батареи", на iPhone — в "Общие" — "Аккумулятор". Также помогает уменьшение количества виджетов и ограничение фоновой активности для ненужных приложений.

Нехватка свободного места снижает производительность

Еще одна распространенная причина — переполненное хранилище. Если на смартфоне остается менее 10-15% свободной памяти, система начинает работать медленнее. Это связано с тем, что ей постоянно нужно пространство для временных файлов, кэша и служебных данных.

Среди типичных источников занятого пространства — кэш браузера, картографических сервисов и стриминговых платформ. Для освобождения памяти обычно удаляют ненужные программы, переносят фото и видео в облачное хранилище или на компьютер, а также очищают кэш через системные настройки или параметры конкретных приложений.

Изношенная батарея тоже влияет на работу

Отдельной причиной могут быть проблемы с аккумулятором. Литий-ионные батареи постепенно деградируют, и после 500-700 циклов зарядки их емкость может снижаться до 70-80%.

Состояние аккумулятора можно проверить в системных параметрах. На iPhone для этого есть раздел "Общие" — "Аккумулятор" — "Состояние аккумулятора". На Android такую информацию иногда смотрят через сервисное меню или специализированные приложения вроде AccuBattery. Если емкость опустилась ниже 80%, целесообразной становится замена батареи в официальном сервисе или надежной мастерской.

Сбои в системе и старое ПО могут провоцировать нагрев

На работу смартфона также влияют программные ошибки и устаревшее программное обеспечение. Операционная система и приложения требуют обновлений не только для новых функций, но и для исправления багов и лучшего распределения ресурсов.

В подобной ситуации обычно помогает установка всех обновлений системы и приложений, а также перезагрузка смартфона для очистки оперативной памяти. Если конкретная программа начала работать хуже после обновления, иногда проблему решает очистка ее данных или переустановка. В крайнем случае применяют сброс к заводским настройкам с предварительным резервным копированием.

