Чому варто вимикати мобільний інтернет при підключенні до Wi-Fi

Смартфон в руках та меню бездротових підключень. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Багато користувачів не вимикають мобільні дані після підключення смартфона до Wi-Fi, оскільки не бачать у цьому потреби. Однак за певних налаштувань пристрій може продовжувати використовувати мобільну мережу у фоновому режимі.

Про те, навіщо відключати мобільний інтернет під час використання Wi-Fi, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

Чому варто вимикати мобільні дані під час використання Wi-Fi

Коли смартфон підключений до стабільної бездротової мережі, мобільний інтернет у більшості випадків уже не потрібен.

Проте окремі системні служби або застосунки можуть продовжувати передавати інформацію через мобільне з'єднання у фоновому режимі.

Через це частина тарифного пакета іноді витрачається навіть тоді, коли користувач вважає, що весь трафік проходить через Wi-Fi. Особливо важливо контролювати це власникам тарифів з обмеженою кількістю гігабайтів.

Які переваги дає вимкнення мобільного інтернету

Відключення мобільних даних під час роботи через Wi-Fi допомагає зберігати мобільний трафік і скорочувати непотрібну фонову передачу інформації.

Також смартфону не доводиться одночасно підтримувати два типи з'єднання, що може трохи зменшити навантаження на акумулятор.

Завдяки цьому гігабайти з тарифного пакета можна залишити для використання поза домом або офісом, де немає доступу до стабільної Wi-Fi-мережі.

Чи потрібно вимикати інтернет на ніч

На ніч можна вимикати не лише мобільні дані, а й Wi-Fi, якщо користувач не очікує важливих повідомлень або дзвінків через інтернет-сервіси. Це обмежить фонову активність застосунків, дещо зменшить споживання енергії та припинить передавання даних, поки смартфоном не користуються.

Водночас сучасні телефони зазвичай автоматично надають перевагу Wi-Fi, тому мобільний трафік не обов'язково витрачається лише через те, що мобільні дані залишаються активними.

Їх вимкнення варто розглядати як додатковий спосіб контролювати витрати трафіку та заряд акумулятора.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато власників смартфонів не вимикають Wi-Fi навіть уночі, коли пристроєм не користуються. Водночас постійне бездротове з'єднання може мати небажані наслідки для роботи телефона та приватності користувача.

Також Новини.LIVE розповідали, що літера G у позначеннях 4G і 5G означає generation — "покоління" мобільного зв'язку. Попри звичність цих назв, чимало користувачів помилково вважають її складним технічним скороченням.